Z okazji Walentynek agencja badawcza Stem/Mark na zlecenie Kiwi.com, spytała Polaków i mieszkańców reszty Europy o to, czy podróżują razem czy w pojedynkę i co skłania ich do podróży solo.

Co ciekawe, jest on niemal równie ważny bez względu na płeć, a także wiek ankietowanych.

Wyniki badań zleconych przez Kiwi.com pokazują, że podróże solo zyskują na popularności. I nie są to wyjazdy służbowe, a zupełnie prywatne. Na pytanie: czy podróżujesz solo? twierdząco odpowiedziało aż 38 proc. respondentów z Polski - na tle krajów objętych badaniem to najwyższy wynik (Czesi: 27,6 proc., Słowacy: 26 proc., Węgrzy: 26 proc., Rumuni: 14,5 proc.).

W Polsce mężczyźni okazują się być w czołówce - aż 44,5 proc. podróżuje solo versus 31,4 proc. kobiet. Warto dodać, że trend ten jest międzypokoleniowy i dotyczy przedstawicieli zarówno najmłodszego pokolenia Z, jak i seniorów.

Niemal co czwarty ankietowany (24,4 proc.) choć dotąd nie podróżował w pojedynkę, chciałby spróbować. Co ciekawe, niemal tyle samo mężczyzn (25,3 proc.), co kobiet (23,4 proc.) zadeklarowało taką chęć. Znacznie więcej kobiet (45,2 proc.) niż mężczyzn (30,2 proc.) nie chciałoby podróżować w pojedynkę, nawet gdyby miało taką możliwość.

Do samotnych podróży skłania przede wszystkim niezależność i wolność wyboru - to koronny argument nie tylko wśród ankietowanych z Polski (49,6 proc.), ale również z pozostałych krajów. Co ciekawe, jest on niemal równie ważny bez względu na płeć, a także wiek ankietowanych.

Respondenci twierdzą, że podróżując w pojedynkę można łatwiej nawiązywać znajomości i poznawać ludzi (20 proc. ankietowanych), a także przenikać w lokalną kulturę i społeczność, po to, by autentyczniej przeżywać i doznawać nowych wrażeń (21,9 proc.).

Z ponad 1500 hashtagami na Instagramie #solomon — lub unimoon — to nowy trend, który odnosi się do nowożeńców, którzy decydują się spędzić miesiąc miodowy bez małżonka. Dlaczego coraz więcej osób decyduje się na spędzenie miesiąca miodowego bez ukochanej osoby? Dla niektórych dostosowanie planów podróży poślubnej jest czymś, w czym nie chcą iść na kompromis.

Planowanie samotnej podróży i wyruszanie na samotną przygodę to oznaka indywidualizacji, która ostatnio została uznana za zdrową dla związku kochanków. Inne rozumowanie może również wynikać z powiedzenia, że ​​musisz najpierw pokochać siebie, zanim pozwolisz innym ludziom cię pokochać. Powody, dla których warto podróżować samotnie, mogą być różne dla każdego i mogą obejmować różne zainteresowania lub konflikty w harmonogramie. Wspólny miesiąc miodowy jest ważny dla nawiązania silnego związku Jednak niektórym osobom pomysł tak wczesnego rozstania się z partnerem może wydawać się sprzeczny z intuicją - mówi Eliška Řezníček Dočkalová, dyrektor ds. doświadczenia klienta w Kiwi.com.

Dla tych, którzy chcą podróżować w pojedynkę, ale nie wiedzą od czego zacząć, Kiwi.com przygotowała propozycję najlepszych miejsc w bardzo konkurencyjnej cenie:

Stolica Szkocji, Edynburg, to nie tylko ośrodek kultury i sztuki, ale miasto słynące ze swoich festiwali. Należą do nich mi.n. Międzynarodowy Festiwal Książki, w którym bierze udział ponad 1000 autorów, czy Edinburgh Fringe, największy na świecie festiwal sztuki. Dodatkowo malownicze zamki i krajobrazy Szkocji zachwycają każdego. Na Kiwi.com ceny zaczynają się od 73 EURO.