Według prognoz Savills, do końca bieżącego roku inwestorzy północnoamerykańscy będą ponownie stanowili największą grupę inwestujących w nieruchomości w Europie.

Eksperci firmy Savills przewidują, że w 2023 r. inwestorzy singapurscy, którzy tradycyjnie charakteryzują się elastycznością, nadal będą inwestować w różnych sektorach i krajach Europy. Singapur coraz częściej jest postrzegany jako prężnie rozwijający się ośrodek gospodarczy w Azji, przez który przepływa kapitał zagraniczny pochodzący z innych krajów regionu Azji, Australii i Oceanii.

Według naszych prognoz, aktywność inwestycyjna w Europie utrzyma się na niskim poziomie aż do drugiego półrocza, kiedy to gospodarka zacznie stopniowo wracać na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Przewidujemy, że całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych na europejskim rynku nieruchomości w 2023 r. wyniesie od 230 mld do 240 mld euro, co będzie oznaczało spadek o 17-20 proc. w ujęciu rocznym – komentuje Lydia Brissy, dyrektorka w dziale badań rynków europejskich w Savills.