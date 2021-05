Słaby kwartał transakcyjny w CEE. Lepsze nastroje w II połowie roku

Wszystkie kraje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej odnotowały spadki wolumenów rok do roku w porównaniu do pierwszych kwartałów 2020 r. (z wyjątkiem Węgier) oraz do 2019 r. (z wyjątkiem Polski).

Nastroje inwestorów zapowiadają wyraźne ożywienie na rynku w drugiej połowie roku.

Przewiduje się, że wolumen inwestycji w krajach CEE na koniec roku 2021 osiągnie poziom zbliżony do roku 2020, a średnie tempo rozwoju ich gospodarek wyniesie w latach 2021 i 2022 ok. 4,3 proc. rocznie.

- Wpływ pandemii na rynki kapitałowe spowodował, że przepływy inwestycyjne w Europie Środkowo-Wschodniej spadły o prawie 48 proc. w porównaniu do I kw. 2020 r. i wyniosły ok. 2,0 mld euro. Szacujemy, że pomimo powolnego początku roku, wolumen na koniec 2021 r. w regionie CEE zwiększy się, osiągając poziom zbliżony do roku 2020, czyli około 10,0 mld euro. Wstępne prognozy zakładają, że w regionie EMEA wartość inwestycji odnotuje spadek o ok. 32 proc. r/r – mówi Kevin Turpin, dyrektor ds. badań na region Europy Środkowo-Wschodniej w Colliers.

W I kw. 2021 r. Polska odpowiadała za ok. 65 proc. całego wolumenu wypracowanego w regionie CEE, natomiast kolejne miejsca zajęły Czechy i Węgry z udziałami na poziomie odpowiednio 14 i 11 proc.

Najwięcej biur



Największy udział w wolumenie transakcji odnotował sektor biurowy (50 proc.), w dalszej kolejności sektor magazynowy (28 proc.) i handlowy (11 proc.). Ceny utrzymały się na stosunkowo stabilnym poziomie, jednak w dalszej części roku spodziewana jest dalsza kompresja stóp kapitalizacji w sektorze powierzchni magazynowych w zależności od aktywności transakcyjnej, która będzie z kolei uzależniona od dostępności produktów.

Stopy bez znaczących zmian



Eksperci Colliers nie odnotowali znaczących zmian w stopach zwrotu dla najlepszych nieruchomości, w dużej mierze ze względu na brak danych transakcyjnych, które by takie zmiany potwierdziły.

- Naszym zdaniem, choć pewne zmiany są nieuniknione, to kluczowe, dobrze prosperujące aktywa powinny utrzymać swoją pozycję na rynku, przy większej presji na produkty niższej jakości. Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów obiektami logistycznymi, spodziewamy się dalszej kompresji stóp w tej klasie aktywów – dodaje Kevin Turpin.

