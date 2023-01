Rozwój sprzedaży w modelu unichannel, zwrot e-commerce w stronę sklepów stacjonarnych – to zdaniem analityków Nanovo najważniejsze kierunki technologiczne dla retailu w 2023 r.

Wartość polskiego rynku e-commerce ma rosnąć w tempie ok. 10 proc. rocznie i sięgnąć 187 mld w 2027 roku – wynika z szacunków Strategy& Polska.

Jednak dynamiczny rozwój sklepów online nie zatrzyma zakupów w sklepach stacjonarnych, które wciąż będą odpowiadały za ok. 80 proc. sprzedaży detalicznej.

Technologiczne kierunki rozwoju retailu w 2023 r. i kolejnych latach będą wyznaczały rozwiązania, które „pogodzą” światy online i offline.

Spodziewam się, że nowy rok będzie stał pod znakiem rozwoju technologii, które są już na rynku obecne. Znajdujemy się w punkcie, w którym e-commerce szuka dla siebie miejsca poza Internetem, a sklepy stacjonarne wiedzą, że bez digitalizacji nie wpiszą się w powiązane z innowacjami oczekiwania klientów. Jesteśmy więc świadkami cyfrowego przyspieszenia w retailu, którego efektem są nowe, zautomatyzowane formaty sklepów fizycznych i wzrost znaczenia nowoczesnych metod komunikowania się z konsumentami – mówi Konrad Łucka, CGO w Nanovo.

Poniżej 3 technologiczne trendy, które będą istotne w retailu w 2023 roku.

Sprzedaż w modelu unichannel

Na rosnące znaczenie unichannel wpływają oczekiwania klientów. Na przykład z danych Adyen wynika, że 67 proc. konsumentów chce mieć możliwość zakupu bezpośrednio w sklepie stacjonarnym i zlecenia dostawy do domu produktu, którego nie ma na półce. Ten model usuwa „klasyczny” podział na stacjonarne i digitalowe kanały sprzedaży i łączy je w ramach jednego doświadczenia zakupowego. Z punktu widzenia klienta oznacza to więcej, niż samą tylko możliwość wyboru produktu offline lub online, ponieważ zakupy odbywają się w środowisku, które jest jednocześnie cyfrowe i fizyczne.

Przestrzeń do sprzedaży w modelu unichannel otwiera się przed branżą handlową dzięki formatowi phygital store. W 2023 r. będziemy obserwowali jego dynamiczny rozwój, co oznacza nowe otwarcia zautomatyzowanych sklepów stacjonarnych połączonych z pełną ofertą e-commerce. One wyraźnie poszerzają klientom dostęp do produktów oraz zapewniają im zachęcające do interakcji doświadczenia zakupowe, oparte na innowacjach i płynnym przenikaniu się wielu kanałów sprzedaży – mówi Konrad Łucka z Nanovo.

E-commerce otwiera sklepy brick & mortar

Co prawda lockdowny przyzwyczaiły klientów do zakupów online, ale po pandemii i tak chcą oni wracać do sklepów stacjonarnych. To jeden z ważniejszych powodów, które „pchają” e-commerce w stronę przestrzeni fizycznych. Ponadto posiadanie sklepu brick & mortar zwiększa świadomość istnienia marki wśród klientów i buduje ich zaufanie, bo jest „namacalnym” dowodem na prowadzenie biznesu. Według Tribe Payments, aż 40 proc. europejskich przedstawicieli branży rozważa otwarcie takiego sklepu w najbliższych 2-3 latach. To dla nich sposób na wpisanie się w oczekiwania konsumentów, ale też ucieczka od rosnących kosztów pozyskania klientów w internecie, a także drożejących dostaw i zwrotów towarów.

Retail as Media

Branża medialna będzie w coraz większym stopniu stawiać na dostarczanie treści promującej dany produkt bądź kategorię w miejscu sprzedaży. Między innymi dlatego, że w pandemii koszty dotarcia do klientów w Internecie bardzo wzrosły - w niektórych kategoriach nawet o 300 proc. To daje nowe możliwości dla multibrandowych formatów (m.in. sklepów spożywczych, drogerii czy stacji benzynowych), w których klient „przełącza” się pomiędzy różnymi kategoriami produktów. One stają się coraz bardziej interesującym miejscem reklamy dla producentów. Tak wynika m.in. z raportu Walmartu z 2021 r., w którym firma oszacowała przychód ze sprzedaży mediów na 2,1 mld dolarów.

Multimedialne treści można natychmiastowo wprowadzać w dowolnej liczbie sklepów, co eliminuje problemy znane z dystrybucji materiałów drukowanych. Contentem można też elastycznie „żonglować”. To pozwala dostosowywać treści do popytu zależnego np. liczby osób przebywających w sklepie bądź pory dnia. Multimedialne wyświetlacze otwierają dzięki temu przed sklepami stacjonarnymi duże możliwości w zakresie sprzedaży cyfrowych powierzchni reklamowych. Branża retail zyskuje dzięki temu możliwość sprzedaży gotowych pakietów reklamowych swoim dostawcom – zauważa Konrad Łucka z Nanovo.

W porównaniu z drukowanymi materiałami content pokazywany na ekranach szybciej przyciąga wzrok klientów, silniej ich angażuje i skraca czas potrzebny na podjęcie decyzji o zakupie. Według danych Walmart Super Centers sklepy korzystające z rozwiązań digital zanotowały 66-procentowy wzrost sprzedaży w danych kategoriach w porównaniu z placówkami, w których umieszczone były wyłącznie „tradycyjne” nośniki reklam.