Polski Holding Hotelowy nieprzerwanie osiąga najlepsze w swojej historii wyniki we wszystkich obiektach.

Spółka od stycznia do września 2023 r. odnotowała najwyższy wzrost przychodów operacyjnych i zysku netto przy rekordowej frekwencji i cenie średniej.

Przychody operacyjne Polskiego Holdingu Hotelowego za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wyniosły 193 mln zł.

Oznacza to rekordowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r., gdy spółka osiągnęła przychody na poziomie 153 mln zł.

Fot. Mat. pras.

Od stycznia do września 2023 r. obiekty PHH miały też bardzo wysokie obłożenie, które wyniosło 79 proc. i wzrosło o trzy punkty procentowe w odniesieniu do tego samego okresu 2022 r. W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. spółka notuje też rekordową cenę średnią za sprzedany pokój (ADR) na poziomie 400 zł, wyższą o 20 proc. w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów ubiegało roku.

Fot. Mat. pras.

Fot. Mat. pras.

Przychód operacyjny na dostępny pokój (TotalRevPAR) za pierwsze dziewięć miesięcy 2023 r. wyniósł 473 zł i wzrósł o 26 proc. w stosunku do analogicznego okres 2022 r.

Od stycznia do września 2023 r. zysk netto osiągnięty przez PHH wyniósł 64 mln zł, co oznacza wzrost o 22 mln zł w porównaniu do wyniku po trzecim kwartale 2022 r., kiedy spółka odnotowała najwyższy dotychczas zysk netto.

Fot. Mat. pras.

Fot. Mat. pras.

Polski Holding Hotelowy to spółka posiadająca i zarządzająca jedenastoma obiektami hotelowymi, zlokalizowanymi głównie w centrach miast, przy lotniskach i w rejonach turystycznych. Do spółki należy także Food & Catering Services, który świadczy usługi cateringowe na ternie Warszawy i okolic. PHH współpracuje jako franczyzobiorca z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group, Louvre Hotels Group.

Fot. Mat. pras.