Kto kupuje nieruchomości w Polsce? Inwestorzy z najdalszych zakątków świata, a ostatnio kapitał płynie także z krajów sąsiednich. Z lupą szukać trzeba polskich podmiotów. Oto zestawienie prezentujące mapę właścicielską nieruchomości komercyjnych.

Redakcja Propertynews.pl prezentuje pierwsze w Polsce zestawienie prezentujące mapę właścicielską polskiego rynku nieruchomości komercyjnych.

Oto wybrane podmioty, które kupują polskie biurowce, hotele, magazyny i centra handlowe w Polsce.

Polski rynek nieruchomości konsumuje ponad połowę apetytu inwestycyjnego dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Kto kupuje i dlaczego nad Wisłą? Które fundusze inwestujące w polskie nieruchomości są najaktywniejsze?

1 • AFI Europe Poland: PRS górą

AFI Europe Poland jest częścią grupy AFI Europe – europejskiego dewelopera koncentrującego się na dużych projektach komercyjnych i mieszkaniowych. Portfolio nieruchomościowe obejmuje centra handlowe, obiekty biurowe i biznes parki, a także duże inwestycje mieszkaniowe. Wśród zrealizowanych przez firmę projektów znajdują się m.in.: Osiedle Europejskie, jedna z największych inwestycji wielorodzinnych w Krakowie, a także AFI V.Offices.

Fot. AFI.

AFI Europe jest też długoterminowym inwestorem z ambicją funkcjonowania w pierwszej piątce operatorów PRS w Polsce pod marką AFI Home. W maju 2023 r. firma oficjalnie otworzyła warszawską inwestycję AFI Home Złota 83 – nieruchomość oferuje 146 apartamentów przeznaczonych na wynajem długoterminowy.

2 • Accolade rodem z Czech

Czeski inwestor inwestuje w nowoczesne parki przemysłowe w Czechach, Polsce, Niemczech i na Słowacji od 10 lat. Grupa przygotowuje, jest właścicielem i wynajmuje budynki przemysłowe firmom działającym w branży przemysłu lekkiego, powiązanej z tym logistyki oraz e-commerce.

Najnowsza inwestycja Accolade powstanie w Świdniku. Świdnicki park przemysłowy będzie się składał z dwóch budynków, oferując 54 tys. mkw. Fot. Mat. prasowe.

Tysiące inwestorów instytucjonalnych i prywatnych inwestują z Accolade w nieruchomości przemysłowe. Poza realizacją projektów w nowych lokalizacjach, długofalowo inwestuje również w projekty rewitalizacji zaniedbanych terenów poprzemysłowych. Często są one dla przyszłych najemców perspektywiczną lokalizacją. Najnowsza inwestycja Accolade powstanie w Świdniku. Świdnicki park przemysłowy będzie się składał z dwóch budynków, oferując 54 tys. mkw.

3 • Adventum Group: 175 tys. mkw. w portfelu

Adventum Group to spółka zarządzająca funduszami inwestycyjnymi, skoncentrowana na rynku nieruchomości w Europie Środkowej i Wschodniej, która powstała w 2006 r. Działa zgodnie z unijną dyrektywą Alternative Investment Fund Managers Directive. W Polsce Adventum jest właścicielem ośmiu nieruchomości w czterech miastach.

Najnowszym nabytkiem Adventum jest kupiona od Develii Wola Retro. To oddany do użytku w 2019 r. biurowiec na warszawskiej Woli, który powstał w wyniku adaptacji przedwojennego obiektu we współpracy z konserwatorem zabytków. Fot. Adventum.

Portfel liczy 175 tys. mkw. powierzchni komercyjnej.

Najnowszym nabytkiem grupy jest kupiona od Develii Wola Retro. To oddany do użytku w 2019 r. biurowiec, zlokalizowany na warszawskiej Woli, który powstał w wyniku adaptacji przedwojennego obiektu we współpracy z konserwatorem zabytków. Grupa zarządza ponad 725 tys. mkw. w regionie CEE.

Poza Wola Retro, do polskiego portfela grupy należą również m.in. biurowce:

Marynarska Point 1 w Warszawie,

w Warszawie, Poznań Financial Center ,

, warszawski Renaissance Plaza,

Katowice Business Point.

4 • Aurec Capital buduje LivUp w sektorze PRS

Aurec Capital to powstała w latach 60. międzynarodowa firma inwestycyjna. Prowadzi biura w Berlinie, Izraelu, Nowym Jorku, Szanghaju i Warszawie. Jednym z filarów działalności jest realizacja i zarządzanie inwestycjami mieszkaniowymi i komercyjnymi. Aurec Capital utworzyła markę LivUp, przejmując ponad 400 mieszkań w Warszawie. Od tej pory sukcesywnie powiększa portfel projektów w sektorze PRS.

Pierwszy obiekt pod marką LivUp uruchomiono na Pradze Północ, przy ul. Jagiellońskiej 36 w pobliżu stacji metra Dworzec Wileński. Fot. LivUp.

Pierwszy obiekt pod marką LivUp uruchomiono na Pradze Północ, przy ul. Jagiellońskiej 36 w pobliżu stacji metra Dworzec Wileński. Kamienica z 1898 r. została odrestaurowana z zachowaniem unikalnych, zabytkowych elementów i mieści 83 mieszkania. W portfelu LivUp jest również nieruchomość położona na Mokotowie, w pobliżu stacji metra Wilanowska – Puławska 186. To 17– kondygnacyjny budynek z ponad 200 mieszkaniami i lokalami komercyjnymi. Trzecią inwestycją jest nieruchomość w Warszawie przy ul. Targowej 17. Projekt Targowa 17 to trzy budynki i około 150 mieszkań oraz lokali komercyjnych. Planowane wprowadzenie inwestycji na rynek to 2023 r.

5 • CA Immo stawia na Centralny Obszar Biznesu

CA Immo jest specjalistą w zakresie nieruchomości biurowych w stolicach Europy Środkowej, z filiami w sześciu krajach centralnej części Starego Kontynentu. Działalność obejmuje cały łańcuch wartości w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, od wynajmu i zarządzania, po opracowywanie projektów.

Założona w 1987 r. firma CA Immo to spółka notowana na wiedeńskiej giełdzie. Zarządza nieruchomościami w Niemczech, Austrii i Europie Wschodniej. Firma zaczęła swoją ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 1999 r., nabywając nieruchomości na Węgrzech i w Czechach, a następnie wchodząc na rynek polski w 2001 r. Portfel nieruchomości CA Immo obejmuje obiekty zlokalizowane głównie w obrębie warszawskiego Centralnego Obszaru Biznesu, obejmując biurowce klasy A, takie jak:

Warsaw Towers,

Saski Crescent.

6 • Catalyst Capital: polskie biurowce są najlepsze

Catalyst Capital jest europejską grupą inwestycyjno-finansową. Aktualnie zarządza aktywami o wartości ponad 1,1 miliarda funtów. Z siedzibą główną w Londynie i biurami w Paryżu, Frankfurcie i Warszawie, Catalyst Capital zarządza portfolio nieruchomości handlowych, biurowych i magazynowych.

Catalyst Capital jest europejską grupą inwestycyjno-finansową. Aktualnie zarządza aktywami o wartości ponad 1,1 miliarda funtów. Fot. Diamante Plaza/Catalyst.

Niezależnie od tego, czy inwestycja wymaga renowacji, przebudowy, repozycjonowania, restrukturyzacji czy rozbudowy w celu maksymalizacji jej wydajności, Catalyst identyfikuje najlepsze podejście, formułując biznesplan, który równoważy strategie ze zmiennymi lokalnymi warunkami rynkowymi.

W polskim portfelu grupy znajduje się m.in.:

krakowski biurowiec Diamante Plaza na Zabłociu,

na Zabłociu, wrocławski Nobilis Business House.

7 • Cornerstone i pięć stołecznych biurowców

Cornerstone Investment Management, założona przez Przemysława Krycha w 2001 r., jest firmą zarządzającą inwestycjami typu private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia firmy obejmuje inwestycje w różnych sektorach, w tym: nieruchomości, usługi zarządzane IT, operatorzy kablowi, energia odnawialna, opieka zdrowotna, żywność, zielone metale i usługi finansowe. Spravia, Okechamp, Luxmed, Avenga, ProService Finteco - to przykłady ilustrujące różnorodność branż i sektorów, w które zainwestował Cornerstone Investment Management.

Cornerstone Investment Management, założona przez Przemysława Krycha w 2001 r., jest firmą zarządzającą inwestycjami typu private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Warta Tower (na zdjęciu) została kupiona od Globalworth w ramach platformy inwestycyjnej 5th Corner. Fot. Shutterstock.

Jeśli chodzi o nieruchomości, to warto wymienić pięć biurowców w Warszawie znajdujących się w portfolio spółki:

Nordic Park ,

, Bliski Centrum ,

, Batory Building I ,

, Company House I ,

, Warta Tower,

kupionych od Globalworth w ramach platformy inwestycyjnej 5th Corner.

8 • CPI Property Group: 23 nieruchomości w portfelu

CPI Property Group działa w Europie Środkowo-Wschodniej i w Niemczech. Koncentruje się na długoterminowych inwestycjach i wynajmie nieruchomości. Na polskim rynku działa od 2013 r. Jest właścicielem oraz aktywnie zarządza 23 nieruchomościami z sektora biurowego, handlowego i hotelowego.

Firma skupia się na biurowcach, spełniających normy ekologiczne, w najlepszych lokalizacjach w Warszawie. To m.in.:

Atrium Plaza ,

, Warsaw Financial Center ,

, Atrium Centrum ,

, Central Tower ,

, Concept Tower ,

, Eurocentrum ,

, Green Corner A ,

, Moniuszki 1A ,

, Chałubińskiego 8.

CPI Property Group działa w Europie Środkowo-Wschodniej i w Niemczech. Koncentruje się na długoterminowych inwestycjach i wynajmie nieruchomości. Na polskim rynku działa od 2013 r. Na zdjęciu Atrium Plaza. Fot. Mat. prasowe.

Inwestycje handlowe CPIPG zlokalizowane są w Elblągu, Radomiu, Tarnowie, Zamościu i Zgorzelcu. Poza tym CPIPG jest największym właścicielem powierzchni handlowych w Czechach oraz powierzchni biurowych w Berlinie. Siedziba znajduje się w Luksemburgu, a akcje firmy są notowane na giełdzie we Frankfurcie. Grupa dysponuje aktywami o łącznej wartości ponad 9,1 miliarda euro.

9 • Cromwell Property Group: 150 aktywów i 1600 najemców

Cromwell Property Group to inwestor na rynku nieruchomości i zarządzający funduszami, prowadzący działalność na trzech kontynentach i dysponujący globalną bazą inwestorów. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Cromwell zarządzał aktywami o łącznej wartości 7,6 mld euro w Australii, Nowej Zelandii i Europie. W Europie Cromwell zarządza nieruchomościami o wartości 3,9 miliarda euro w ramach różnych funduszy i zleceń, obejmujących ponad 150 aktywów i 1600 najemców.

Cromwell Property Group to inwestor na rynku nieruchomości i zarządzający funduszami, prowadzący działalność na trzech kontynentach i dysponujący globalną bazą inwestorów. Fot. CH Janki/Mat. prasowe.

Siła firmy Cromwell tkwi w jej specjalistycznej wiedzy na temat nieruchomości, pozyskiwanej od ponad 210 osób w 14 lokalnych biurach w 11 krajach europejskich.

W Polsce do portfela grupy należą m.in.:

Centrum Handlowe Ursynów ,

, CH Janki ,

, CH Ster w Szczecinie,

w Szczecinie, CH Korona we Wrocławiu.

10 • Deka Immobilien ma duży apetyt na Polskę

Niemiecki fundusz Deka Immobilien jest częścią grupy Deka. Jako jeden z największych europejskich funduszy nieruchomości na świecie od ponad 50 lat tworzy trwałą wartość dodaną dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, najemców oraz partnerów biznesowych. Zatrudniając około 600 profesjonalistów, koncentruje się na klasach aktywów biurowych, handlowych, logistycznych i hotelowych.

W Polsce do portfela Deka Immobilien należą m.in. magazyny w Bieruniu i w Tychach. Fot. Deka.

W Polsce do portfela Deka Immobilien należą m.in.

w Warszawie:

Biura przy Warzelni – największy biurowiec kompleksu Browarów Warszawskich ,

– największy biurowiec kompleksu , zabytkowa Warzelnia ,

, Atrium Garden ,

, Atrium One ,

, Grzybowska Park ,

, IBC , Mokotowska Square ,

, , North Gate.

Poza Warszawą:

Andersia Tower w Poznaniu,

Bema Plaza we Wrocławiu,



Warehouse Bieruń,

Warehouse Tychy.

11 • Elite Partners Capital: magazyny górą

Elite Partners Capital jest firmą private equity z siedzibą w Singapurze, zaangażowaną w inwestycje i zarządzanie nieruchomościami. W 2020 r. EPC w ramach Elite Logistics Fund kupiła za ponad 30 mln euro magazyn PepsiCo w Mszczonowie. Tą transakcją zapoczątkowała budowę portfela wyspecjalizowanych aktywów logistycznych. Akwizycja zwiększyła obecność Elite w Parku Mszczonów do sześciu budynków o łącznej powierzchni ponad 230 tys. mkw. Wynika to z przejęcia wcześniej pięciu budynków, co było jedną z największych transakcji w sektorze logistycznym w Polsce w 2020 r. Z kolei w 2022 r. firma kupiła za blisko 30 mln euro magazyn ( 54 tys. mkw.) w Radomsku.

W 2020 r. EPC w ramach Elite Logistics Fund kupiła za ponad 30 mln euro magazyn PepsiCo w Mszczonowie. Fot. Mat.prasowe.

Elite Partners Capital buduje portfel europejskich aktywów, koncentrując się na specjalistycznym magazynowaniu, w szczególności do obsługi e-commerce i dystrybucji logistyki żywności, logistyce łańcucha chłodniczego oraz infrastrukturze logistycznej. Uruchomiony w styczniu 2020 r. paneuropejski fundusz jest ukierunkowany na takie wyspecjalizowane aktywa w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz innych krajach w Europie. Założona w 2017 r. firma Elite Partners uruchomiła do tej pory cztery fundusze. Jest także sponsorem Elite Commercial REIT, pierwszego singapurskiego REIT denominowanego w funtach szterlingach, notowanego na singapurskiej giełdzie.

12 • Focus Estate Fund stawia na handel

Focus Estate Fund – fundusz inwestycyjny na rynku nieruchomości typu private equity, skupiający się na nieruchomościach handlowych non-prime w UE. Strategia zakłada inwestowanie w istniejące nieruchomości handlowe średniej wielkości na najbardziej dynamicznych rynkach Europy.

Focus Estate Fund – fundusz inwestycyjny na rynku nieruchomości typu private equity, skupiający się na nieruchomościach handlowych non-prime w UE. Fot. Ferio Legnica/Fot. mat. prasowe.

Do polskiego portfela należą m.in.:

Turawa Park w Opolu,

w Opolu, Galeria Sandomierz ,

, Galeria Awangarda w Bartoszycach,

w Bartoszycach, Galeria Mosty kupiona od Atrium w grudniu 2022 r.,

kupiona od Atrium w grudniu 2022 r., Ferio Legnica nabyta w styczniu 2023 r. od Raiffeisen Bank International.

13 • Griffin: 16 platform inwestycyjnych

Griffin Capital Partners to największy prywatny inwestor oraz firma zarządzająca aktywami na rynku private equity i nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest prekursorem wielu innowacyjnych koncepcji i formatów, które wprowadziła na rynek. Firma inwestuje oraz zarządza swoimi platformami inwestycyjnymi, zarówno w imieniu właścicieli i partnerów zarządzających – Macieja Dyjasa oraz Nebila Senmana, jak i inwestorów międzynarodowych oraz partnerów strategicznych – globalnych funduszy inwestycyjnych, takich jak: Ares Management Corporation, Bridgepoint, Kajima Corporation, Madison International Realty, Oaktree Capital Management, Pacific Investment Management Company (PIMCO), Redefine Properties i WING.

Wartość aktywów brutto zarządzanych przez Griffin Capital Partners w ramach szesnastu platform inwestycyjnych przekracza 8 miliardów euro, a łączny zainwestowany kapitał wynosi ponad 3,5 miliarda euro. Fot. Resi4rent Taśmowa w Warszawie.

Strategia Griffin Capital Partners opiera się na tworzeniu platform inwestycyjnych od podstaw lub przejmowaniu i rozwijaniu firm, aby stały się najlepszymi w swojej klasie liderami rynku. Są to m.in.: Echo, Murapol, Resi4Rent, LifeSpot, Student Depot, European Logistics Investment, EPP, Stokado.

Wartość aktywów brutto zarządzanych przez Griffin Capital Partners w ramach szesnastu platform inwestycyjnych przekracza 8 miliardów euro, a łączny zainwestowany kapitał wynosi ponad 3,5 miliarda euro.

14 • Generali Real Estate: zabytki i magazyny

Generali Real Estate, na koniec 2022 r. zarządzała aktywami o wartości ponad 39 miliardów euro. Wykorzystuje wiedzę ponad 370 profesjonalistów, a jednostki operacyjne znajdują się w głównych miastach europejskich. Zarządza swoją działalnością na różnych rynkach europejskich poprzez sześć platform operacyjnych w pięciu regionach. Transgraniczny program inwestycyjny został stworzony, aby oferować inwestorom różnorodne strategie inwestycyjne. Realizowane są poprzez 10 funduszy zarządzanych przez Generali Real Estate SGR.

Do polskiego portfela Generali Real Estate należą m.in. biurowce w Warszawie: Plac Małachowskiego (na zdjęciu) i Piękna 2.0. Fot. Mat. prasowe.

Jednym z nich jest, który we wrześniu 2021 r. nabyłw Kowalach. Była to pierwsza inwestycja funduszu w Polsce. W portfolio znalazł się też m.in. kupiony we wrześniu 2022 r. projekt logistyczny

Do polskiego portfela Generali Real Estate należą również biurowce w Warszawie: Plac Małachowskiego i Piękna 2.0.

15 • Hansainvest: 234 nieruchomości w 19 krajach

Niemiecki fundusz Hansainvest Real Assets inwestuje w sektorze nieruchomości i infrastruktury. Portfel obejmuje obecnie około 234 nieruchomości w 19 krajach. Łączny wolumen zarządzanych aktywów wynosi prawie 7,3 miliarda euro. Inwestycje obejmują następujące klasy aktywów: biura, logistyka, retail, hotele, mieszkania.

Obok zarządzania portfelem różnych nieruchomości, firma zajmuje się również ich zakupem, sprzedażą oraz dalszym rozwojem. Jest obecnie reprezentowana przy projektach w głównych niemieckich miastach, takich jak: Berlin, Hamburg i Monachium.

Niemiecki fundusz Hansainvest Real Assets inwestuje w sektorze nieruchomości i infrastruktury. Portfel obejmuje obecnie około 234 nieruchomości w 19 krajach. Fot. Hanza Panattoni Park City Logistics II Wroclaw.

W Polsce ma w swoim portfelu m.in.:

centra logistyczne Panattoni Park City Logistics II Wrocław

Panattoni Park Poznań X .

. Pod koniec 2021 r. Hansainvest Real Assets kupiła Generation Park Y – ostatni budynek warszawskiego kompleksu biurowego Generation Park. Była to trzecia inwestycja w Warszawie nabyta przez tego inwestora od Skanska i druga w ramach kompleksu Generation Park.

16 • Heimstaden stawia na Kraków i Warszawę

Heimstaden jest wiodącą w Europe firmą działająca w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Grupa jest obecna w dziesięciu krajach: w Norwegii, Szwecji, Danii, Islandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Czechach oraz Polsce. Łącznie Heimstaden dysponuje około 155 tys. mieszkań na wynajem o łącznej wartości ponad 30 mld euro.

W ramach osiedla Heimstaden Orlińskiego powstało 117 mieszkań. Łącznie w ofercie Heimstaden są już 683 mieszkania w Warszawie i Krakowie. Fot. Mat. prasowe.

Heimstaden oferuje różnej wielkości mieszkania wynajmowane w oparciu o proste, przejrzyste i bezpieczne dla obu stron zasady. W marcu tego roku Heimstaden zadebiutował na krakowskim rynku. W ramach osiedla Heimstaden Orlińskiego powstało 117 mieszkań. Łącznie w ofercie Heimstaden są już 683 mieszkania w Warszawie i Krakowie. Aktualnie na warszawskiej Pradze-Północ, przy ul. Białostockiej, realizowana jest kolejna inwestycja – 185 lokali mieszkalnych, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metro Dworzec Wileński. Pierwszych najemców przyjmie w pierwszej połowie 2024 r.

17 • Invesco – właściciel Q22

Invesco Real Estate jest światowym liderem zarządzania inwestycjami w nieruchomości, zarządzając aktywami o wartości 89,3 mld USD. Posiada 21 biur regionalnych w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Od 1992 r. aktywnie inwestuje w całym spektrum ryzyka i zwrotu, w bezpośrednie strategie dotyczące nieruchomości, takie jak: podstawowe, dłużne, wartości dodane i oportunistyczne, a także w notowane na giełdzie papiery wartościowe na rynku nieruchomości.

W Polsce do Invesco należy m.in. stołeczny biurowiec Q22. Fot. Mat. prasowe.

W Europie Invesco Real Estate ma osiem biur w Londynie, Monachium, Mediolanie, Madrycie, Paryżu, Pradze, Luksemburgu i Warszawie. Zarządza 184 aktywami w 13 krajach europejskich o wartości około 14,7 miliardów USD. (dane z 30.09.2022 r.). W Polsce do Invesco należy m.in. stołeczny biurowiec Q22.

18 • Investika na zakupach w Polsce od 2021 r.

Investika investiční společnost a.s. jest spółką inwestycyjną z siedzibą w Czechach posiadającą licencję Czeskiego Banku Narodowego na zarządzanie i administrowanie funduszami inwestycyjnymi. Świadczy szeroki zakres usług, w tym zarządzanie funduszami inwestycyjnymi działającymi na rynku nieruchomości i rynku pieniężnym, jak również funduszy ukierunkowanych na rynki akcji i/lub ETF.

Investika realitní fond rozpoczął aktywnie nabywać nieruchomości na rynku polskim w 2021 r. Fot. Face2Face Investika.

Flagowym funduszem zawsze był Investika realitní fond, który od 2015 r. skupia się na inwestycjach w nieruchomości komercyjne na rynkach czeskich i środkowoeuropejskich. To właśnie ten fundusz rozpoczął aktywnie nabywać nieruchomości na rynku polskim jeszcze w 2021 r.

W Polsce jego portfel obejmuje:

Face2Face w Katowicach,

dwa kompleksy położone w Gdyni – Łużycka Office Park i Tensor Office ,

i , biurowiec Szyperska Office Center w Poznaniu,

w Poznaniu, centrum logistyczno-produkcyjne Adient w Skarbimierzu koło Brzegu,

dwie stacje obsługi samochodów ciężarowych MAN.

19 • Indotek: Cztery biurowce w Warszawie

Indotek jest jedną z wiodących grup zarządzających inwestycjami na Węgrzech i w regionie CEE. Inwestuje głównie w sektorze nieruchomości i zagrożonych kredytów korporacyjnych (NPL) zabezpieczonych nieruchomościami.

Indotek posiada cztery biurowce w Warszawie: Brama Zachodnia, Bokserska Office Center, Cybernetyki Office Center ( na zdjęciu) i Taifun. Fot. Mat. prasowe.

Portfolio grupy obejmuje ponad 30 biurowców, ponad 20 centrów handlowych oraz obiekty magazynowo-przemysłowe. Firma obecna jest również w sektorze hotelowym.

W Polsce posiada cztery biurowce w Warszawie:

Brama Zachodnia,

Bokserska Office Center,

Cybernetyki Office Center,

Taifun.

20 • KGAL z Fuzją i Browarami Warszawskimi

KGAL Group jest firmą zarządzającą inwestycjami o wartości przekraczającej 16,5 mld euro. Grupa zajmuje się pozyskiwaniem, realizacją i zarządzaniem długoterminowymi inwestycjami dla prywatnych i instytucjonalnych inwestorów w zakresie nieruchomości, zrównoważonej infrastruktury i lotnictwa.

KGAL, która działa w całej Europie, została założona ponad 50 lat temu i ma siedzibę w Grünwald koło Monachium. Do polskiego portfela grupy należą m.in. trzy biurowce łódzkiej Fuzji (na zdjęciu) oraz Biura przy Willi – część wielofunkcyjnego kompleksu Browarów Warszawskich. Fot. Mat. prasowe.

KGAL, która działa w całej Europie, została założona ponad 50 lat temu i ma siedzibę w Grünwald koło Monachium.

Do polskiego portfela grupy należą m.in.:

trzy biurowce łódzkiej Fuzji

Biura przy Willi – część wielofunkcyjnego kompleksu Browarów Warszawskich.

21 • LCP Properties: 45 parków handlowych

LCP Properties jest częścią brytyjskiej grupy inwestycyjnej LCP Group, działającej w sektorze nieruchomości komercyjnych. W Polsce obecna jest od 2005 r. i jako LCP Properties rozwija współpracę z sieciami handlowymi na terenie kraju. Posiadany i zarządzany przez nią portfel nieruchomości przekroczył na koniec pierwszego kwartału 2022 r. 80 nieruchomości komercyjnych, a jego wartość przekracza obecnie 460 mln euro.

LCP Properties rozwija współpracę z sieciami handlowymi na terenie kraju. Posiadany i zarządzany przez nią portfel nieruchomości przekroczył na koniec pierwszego kwartału 2022 r. 80 nieruchomości komercyjnych, a jego wartość przekracza obecnie 460 mln euro. Fot. LCP.

Firma inwestuje w obiekty handlowe, małe centra produkcyjno-magazynowe i biurowce. Sama zarządza własnymi obiektami i świadczy takie usługi również dla innych podmiotów. Najnowszy projekt – M Park Świdnik jest już 45 parkiem handlowym w portfelu.

22 • Lords LB. Inwestycje na litewską nutę

Lords LB Asset Management obsługuje inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. Zarządza następującymi podmiotami zbiorowego inwestowania: 13 funduszami nieruchomości, 1 funduszem private equity, 1 funduszem energetycznym i infrastrukturalnym oraz 2 spółkami inwestycyjnymi. Łączna wartość aktywów zarządzanych przez podmioty zbiorowego inwestowania na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 871,6 mln euro.

W Polsce Lords LB Asset Management kupił w 2022 r. na rzecz zarządzanego przez siebie funduszu AB Tewox Park Handlowy Młyn we Wrocławiu. Fot. Mat. prasowe.

Działalność Lords LB Asset Management jest licencjonowana i nadzorowana przez Bank Litwy oraz kontrolowana przez KPMG. Depozytariuszami środków spółki są banki SEB i Swedbank. W Polsce spółka kupiła w 2022 r. na rzecz zarządzanego przez siebie funduszu AB Tewox Park Handlowy Młyn we Wrocławiu.

23 • Lone Star: trzy biurowce od Cavatiny

Lone Star Funds jest firmą private equity z Dallas w Teksasie, która szuka możliwości inwestycyjnych na rynkach cierpiących z powodu kryzysu gospodarczego i/lub bankowego, co spowodowało dyslokację cen aktywów i możliwości tworzenia wartości. Koncentruje się na aktywach o ograniczonej płynności, ale rentownych. Od założenia swojego pierwszego funduszu w 1995 r., Lone Star zorganizował 21 funduszy typu private equity z łącznym zaangażowaniem kapitałowym przekraczającym 85 miliardów USD.

W sierpniu 2022 r. Lone Star Funds kupił od Cavatiny trzy biurowce: Carbon Tower, Ocean Office Park A i Tischnera Office (na zdjęciu). Była to jedna z największych transakcji na regionalnych rynkach biurowych w 2022 r. Fot. Mat. prasowe.

Fundusze mają strukturę zamkniętych spółek komandytowych typu private equity, w których komandytariuszami są korporacyjne i publiczne fundusze emerytalne, państwowe fundusze majątkowe, fundacje uniwersyteckie oraz osoby fizyczne o wysokich dochodach. W sierpniu 2022 r. Lone Star Funds kupił od Cavatiny trzy biurowce: Carbon Tower, Ocean Office Park A i Tischnera Office. Była to jedna z największych transakcji na regionalnych rynkach biurowych w 2022 r.

24 • Mitiska: 16 inwestycji w Polsce

Mitiska REIM jest belgijskim inwestorem w branży nieruchomości handlowo-usługowych, w tym parków handlowych, centrów logistycznych i powierzchni wieloformatowych przeznaczonych dla firm przemysłowo-usługowych. W ostatnich 10 latach Mitiska REIM powołała 3 fundusze inwestycyjne i zainwestowała w 91 nieruchomości komercyjnych w Belgii, Holandii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Polsce, Czechach i Słowacji.

W marcu tego roku Mitiska kupiła gliwickie centrum handlowe Europa Centralna. Fot. Mat. prasowe.

W marcu tego roku Mitiska kupiła gliwickie centrum handlowe Europa Centralna. Planuje repozycjonować istniejącą nieruchomość jako zdywersyfikowany obiekt wielofunkcyjny typu convenience, obejmujący park handlowy z zapleczem gastronomicznym, obiekty rekreacyjne oraz miejskie jednostki logistyczne. W ostatnich czterech latach Mitiska zbudowała w Polsce dobrze zdywersyfikowany portfel 16 inwestycji w nieruchomości typu convenience o łącznej powierzchni najmu brutto ponad 170 tys. mkw.

25 • Nepi: 14 centrów handlowych w Polsce

NEPI Rockcastle jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej notowanym na giełdzie właścicielem, deweloperem i zarządcą centrów handlowych, posiadającym ponad 2 mln mkw. nowoczesnego portfela handlowego w dziewięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Rumunia, Polska, Słowacja Bułgaria, Węgry, Chorwacja, Czechy, Serbia i Litwa.

NEPI Rockcastle ostatnio kupił centrum handlowe Forum Gdańsk (na zdjęciu) oraz Galerię Copernicus w Toruniu. Obecnie NEPI Rockcastle jest właścicielem 14 centrów handlowych w Polsce. Fot. Mat. prasowe.

Rozwój firmy napędzany jest przez program rozwoju o wartości 665 milionów euro, któremu towarzyszą akwizycje, w tym ostatnie nabycie centrum handlowego Forum Gdańsk oraz Galerii Copernicus w Toruniu. Obecnie NEPI Rockcastle jest właścicielem 14 centrów handlowych w Polsce.

26 • NREP rozwija markę Lett

NREP jest inwestorem na rynku nieruchomości obecnym w segmentach: mieszkaniowym, logistyki, opieki, biurowym i rozwiązań technologicznych dla miast. Firma zatrudnia ponad 500 pracowników i zarządza aktywami o wartości 17,5 mld euro w krajach nordyckich: Danii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, a teraz również w Polsce. NREP realizuje średnio ponad jedną inwestycję tygodniowo i jest uznawany za pioniera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Obecnie posiada rozbudowany zespół ekspertów w siedmiu krajach i zarządza ponad 5,5 mln mkw. nieruchomości.

Pod koniec 2022 r. NREP udostępnił 116 w pełni wyposażonych, nowoczesnych mieszkań do wynajęcia pod marką Lett przy ul. Kłobuckiej w Warszawie. Fot. Mat. prasowe.

Do Polski wszedł w 2021 r. Pierwszą transakcją było przejęcie przez NREP NSF IV 100 proc. akcji Biura Inwestycji Kapitałowych, polskiego dewelopera logistycznego. Działalność BIK nadzoruje Logicenters – platforma logistyczna NREP. Trwają przygotowania do przejęcia kontroli nad spółką deweloperską 7R. Pod koniec 2022 r. NREP udostępnił 116 w pełni wyposażonych, nowoczesnych mieszkań do wynajęcia pod marką Lett przy ul. Kłobuckiej w Warszawie.

27 • Patron Capital Partners z Sheratonem w portfelu

Patron Capital Partners reprezentuje ok. 5 mld euro kapitału w kilku funduszach i powiązanych inwestycjach. Inwestuje w nieruchomości, korporacyjne podmioty operacyjne, których wartość opiera się przede wszystkim na nieruchomościach oraz w zagrożone przedsiębiorstwa związane z zadłużeniem i kredytami. Od momentu powstania w 1999 r. Patron przeprowadził ponad 200 transakcji, obejmujących ponad 9 mln mkw. w 17 krajach.

Patron Capital Partners reprezentuje ok. 5 mld euro kapitału w kilku funduszach i powiązanych inwestycjach. W Polsce fundusz posiada hotel Sheraton Warsaw Hotel. Fot. Patron Capital Partners.

Grono inwestorów tworzą: państwowe fundusze majątkowe, duże instytucje, prywatne fundacje i zamożne osoby prywatne z Ameryki Północnej, Europy, Azji i Bliskiego Wschodu. Głównym doradcą inwestycyjnym jest Patron Capital Advisers LLP z siedzibą w Londynie. Patron ma biura w całej Europie, w tym w Barcelonie i Luksemburgu. Grupę tworzy 66 osób, w tym 39-osobowy zespół inwestycyjny.

W Polsce fundusz posiada:

hotel Sheraton Warsaw Hotel

zawiązał z Trei Real Estate joint venture, w celu realizacji kilku parków handlowych pod marką Vendo.

28 • Reino Partners: biura i magazyny

Reino Partners to część grupy Reino Capital – polskiego holdingu inwestycyjno-nieruchomościowego notowanego na GPW. Działa od 2010 r. Polski podmiot zarządzający funduszami i inwestycjami na rynku nieruchomości Europy Środkowo – Wschodniej. Lider na rynku dywidendowych produktów inwestycyjnych dla polskich inwestorów. Partner pierwszego wyboru dla międzynarodowych instytucji finansowych chcących lokować kapitał w Polsce.

Do portfela Reino należą m.in.: wrocławski Cu Office (na zdjęciu), krakowska Kapelanka 42 B, poznańska Malta House oraz park logistyczny Logistic City w Piotrkowie Trybunalskim. Fot. Mat. prasowe.

Zespół Reino Partners zrealizował transakcje kupna nieruchomości o wartości 700 mln euro. Koncentruje się na rynku biurowym i logistycznym.

Do portfela Reino należą m.in.:

wrocławski Cu Office ,

, krakowska Kapelanka 42 B ,

, poznańska Malta House,

park logistyczny Logistic City w Piotrkowie Trybunalskim.

29 • Savills IM z malezyjskim akcentem

Savills Investment Management jest międzynarodowym menedżerem inwestycyjnym na rynku nieruchomości, obecnym od wielu lat w 17 lokalizacjach na całym świecie. Zarządza aktywami o globalnej wartości około 26 mld euro (stan na 30 września 2022 roku). Oferuje kompleksowe usługi z zakresu zarządzania aktywami i funduszami w formie mandatów inwestycyjnych oraz funduszy dla szerokiego spektrum inwestorów, w tym firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, fundacji i family offices.

W portfelu Savills IM znajduje się m.in.: stołeczny kompleks biurowy Gdański Business Center. Fot. Mat. prasowe.

Strategie inwestycyjne obejmują zarówno strategie typu core, jak i oportunistyczne. W Polsce Savills Investment Management zarządza aktywami w sektorach biurowym, magazynowym i handlowym. Ich łączna wartość wynosi około 1,8 mld euro. W portfelu znajdują się m.in.: stołeczny kompleks biurowy Gdański Business Center, Galeria Katowicka kupiona w imieniu EPF, czyli Employees Provident Fund of Malaysia, założonego w 1951 r., jednego z najstarszych i największych funduszy emerytalnych na świecie.

30 • Solida Capital stawia na akademiki

Solida Capital jest firmą inwestycyjno-deweloperską, działającą na głównych europejskich rynkach nieruchomości, zarządzającą aktywami o wartości ponad 250 mln euro. W ramach strategii ekspansji, otworzyła biuro w Warszawie z dedykowanym zespołem nadzorującym rozwój i inwestycje w tym regionie. Jest właścicielem biurowca West 4 Business Hub we Wrocławiu.

Solida Capital jest firmą inwestycyjno-deweloperską, działającą na głównych europejskich rynkach nieruchomości, zarządzającą aktywami o wartości ponad 250 mln euro. W Polsce należy do niej wrocławski biurowiec West 4 Business Hub. Fot. Mat. prasowe.

W lutym tego roku razem z I Asset Management Solida Capital ogłosiła nowy projekt w sektorze akademików. Do rozpoczęcia roku szkolnego w 2025 r. partnerzy zbudują w Warszawie około 350 jednostek dla studentów i młodych profesjonalistów pod marką SHED Living. I Asset Management ma pełnić rolę inwestora wiodącego i zarządzającego, a Solida Capital – głównego dewelopera i inwestora mniejszościowego.

31 • Trigea kupuje od Echo

Założony w 2019 r. Trigea Real Estate Fund jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się czeskich funduszy. Koncentruje się głównie na nieruchomościach komercyjnych, w szczególności biurowcach i obiektach handlowych.

W Polsce do Trigea należą m.in. kupione od Echo – kompleks Moje Miejsce II w Warszawie ( na zdjęciu) oraz MidPoint 71 we Wrocławiu. Fot. Mat. prasowe.

Działa w Czechach i na Słowacji, a wkrótce może wejść do innych regionów Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce do jego portfela należą m.in. kupione od Echo – kompleks Moje Miejsce II w Warszawie oraz MidPoint 71 we Wrocławiu.

32 • Tristan: aktywa warte 7 mld euro

Tristan Capital Partners jest firmą specjalizującą się w realizacji strategii inwestycyjnych w nieruchomości komercyjne na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych na terenie całej Europy. Ten stanowiący własność kadry zarządzającej firmy butik inwestycyjny zarządza portfolio funduszy o różnym stopniu ryzyka (core-plus, value-added/opportunistic). W jego skład wchodzą fundusze: Curzon Capital Partners III, L.P., European Property Investors, European Property Investors Special Opportunities, oraz EPISO 3.

Portfolio nieruchomości zarządzanych przez Tristan Capital Partners w Polsce obejmuje m.in. należące do funduszu Curzon Capital Partners III warszawskie biurowce: Warsaw Financial Center (w konsorcjum z Allianz Real Estate) i Mokotów Nova (na zdjęciu). Fot. Mat. prasowe.

Tristan Capital Partners, poprzez sieć biur w Londynie, Luksemburgu, Mediolanie, Paryżu, Sztokholmie, Düsseldorfie, Barcelonie oraz Warszawie, zarządza aktywami o łącznej wartości przekraczającej 7 miliardów euro.

Portfolio nieruchomości zarządzanych przez Tristan Capital Partners w Polsce obejmuje należące do funduszu Curzon Capital Partners III warszawskie biurowce:

Warsaw Financial Center (w konsorcjum z Allianz Real Estate),

(w konsorcjum z Allianz Real Estate), Mokotów Nova,

pięć centrów handlowych: Arena w Gliwicach, Dąbrówka w Katowicach, Borek we Wrocławiu, Turzyn w Szczecinie i Zakopianka w Krakowie, których właścicielem jest fundusz EPISO 3.

33 • White Star błyszczy w Elektrowni Powiśle

White Star Real Estate jest międzynarodową firmą z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, która zrealizowała łącznie prawie 60 projektów komercyjnych i mieszkaniowych. Wśród nich znaczącą część stanowi grupa budynków biurowych, a pozostałe inwestycje to magazyny, centra handlowe oraz osiedla domków jednorodzinnych i mieszkań.

Flagowym obiektem White Star w Polsce jest zrealizowana z Tristan Capital Partners Elektrownia Powiśle. W portfelu znajduje się też warszawski kompleks biurowy The Park. Fot. Mat. prasowe.

White Star Real Estate jest także doświadczonym zarządcą nieruchomości i częścią White Star Group, spółki holdingowej założonej w celu realizacji usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz inwestowaniem w nieruchomości i private equity, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej. Na koniec września 2022 r. White Star Group zarządzało aktywami o łącznej powierzchni 1,7 mln mkw. w regionie CEE z czego blisko 800 tys. mkw. znajduje się w Polsce. Flagowym obiektem w Polsce jest zrealizowana z Tristan Capital Partners Elektrownia Powiśle. W portfelu znajduje się też warszawski kompleks biurowy The Park.

34 • Zeitgeist: akademiki i mieszkania na wynajem

Zeitgeist Asset Management, z siedzibą główną w Pradze, specjalizuje się w usługach deweloperskich i zarządzaniu aktywami inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Firma prowadzi działania w Czechach, Polsce, na Węgrzech oraz w Niemczech i we Włoszech. Od momentu powstania w 2014 r. Zeitgeist dynamicznie rośnie, zarządzając obecnie aktywami o wartości ok. 800 mln euro. W Polsce, pierwszy w projekt sygnowany marką Home by Zeitgeist to osiedle Górskiego w Gdańsku, które wprowadza nowoczesny model najmu od profesjonalnego operatora.

W portfolio Zeitgeist ma m.in. kompleks zabudowań u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Św. Barbary w Warszawie, o powierzchni najmu ponad 45 tys. mkw. Fot. Mat. prasowe.

W portfolio Zeitgeist ma także m.in. kompleks zabudowań u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Św. Barbary w Warszawie, o powierzchni najmu ponad 45 tys. mkw. oraz dawny budynek Poczty Głównej w Krakowie u zbiegu ulic: Wielopole 2 i Westerplatte 20. Z kolei przy Racławickiej Zeitgeist planuje postawić budynek z garażem podziemnym, zawierający część z apartamentami serwisowanymi (ok. 182 apartamentów) oraz z pokojami studenckimi (ok. 248 pokoi).