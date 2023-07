Sieć Auchan Retail Polska przedstawiła wyniki finansowe za 2022 r. Przychody ze sprzedaży odnotowane przez spółkę wyniosły 11 115 mln zł i są stabilne w porównaniu do roku 2021.

W warunkach galopującej inflacji, w trosce o siłę nabywczą polskiego konsumenta, sieć konsekwentnie realizowała politykę niskich cen, utrzymując niezagrożoną pozycją lidera wśród sieci handlowych, z najtańszym koszykiem zakupowym na rynku.

W 2022 r. spółka odprowadziła do polskiego budżetu ponad 855 mln zł w postaci podatków i danin.

Podatek od sprzedaży detalicznej wyniósł 124 mln zł, zapłacona nadwyżka podatku VAT 232 mln zł, a podatek CIT 44 mln zł (spółka wykorzystała straty z poprzednich lat).

Odprowadzone kwoty zaliczek i obciążeń z tytułu ZUS i PIT wyniosły 357 mln zł.

Sieć zamknęła rok zyskiem netto w wysokości 184 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej firmy wyniósł 313 mln zł.

- W 2022 roku wielokrotnie udowodniliśmy, że również w trudnych czasach galopującej inflacji znajdujemy rozwiązania, które pozwalają nam nieprzerwanie zapewniać naszym klientom zarówno bogatą ofertę, jak i niskie ceny – mówi Alexandre Saussard, dyrektor Generalny Auchan Polska. - Równocześnie konsekwentnie budowaliśmy przewagę konkurencyjną stawiając na dalszy rozwój naszego opartego na wielokanałowości modelu sprzedaży. Wprowadzaliśmy nowe koncepty sprzedaży, innowacyjne ścieżki zakupowe i usługi, zarówno offline jak i online, cały czas dbając o to, by w ramach tego zintegrowanego ekosystemu nasi klienci mieli pełną swobodę wyboru dogodnej dla nich formy zakupów. Ten kierunek rozwoju kontynuujemy także w tym roku. Najlepszym tego przykładem jest uruchomiony niedawno pierwszy bezobsługowy sklep formatu Auchan GO, w którym wykorzystane zostały zaawansowane rozwiązania oparte na technologii sztucznej inteligencji. Czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu umożliwia klientom robienie zakupów w sposób wyjątkowo szybki i komfortowy.

W 2022 r. w Auchan zapoczątkowany został proces modernizacji hipermarketów sieci według innowacyjnego konceptu firmy, uwzględniającego zmieniające się potrzeby klientów i nowe trendy rynkowe. Jako pierwszy zmodernizowany został flagowy hipermarket Auchan w Piasecznie. Obecnie podobne zmiany i nowe rozwiązania wprowadzane są w sklepach sieci w całej Polsce, także innych formatów. Firma kontynuowała rozwój usługi Auchan Drive uruchamiając drugi taki punkt dla swoich klientów. Miniony rok był także okresem dalszej digitalizacji przedsiębiorstwa i rozwoju usług e-commerce, w tym wprowadzenia możliwości zamówień przez stronę zakupy.auchan.pl z dostawą do domu w kolejnych 8 miastach. Obecnie usługa ta jest już dostępna w 14 największych miastach Polski wraz z okolicznymi miejscowościami. W przypadku produktów przemysłowych usługa dostawy do domu oferowana jest na terenie całej Polski. W 2022 r. pilotażowo wdrożone zostały w pierwszych sklepach sieci elektroniczne etykiety cenowe (ESL). Obecnie system ten funkcjonuje już w blisko 30 proc. sklepów własnych Auchan, umożliwiając zdalną, systemową aktualizację cen na sklepowych półkach w czasie rzeczywistym.

W 2023 roku firma zarządza siecią 104 sklepów w Polsce: 70 hipermarketów i 33 supermarketów, oraz sklep autonomiczny Auchan GO, zatrudniając 17 000 osób. Ponadto sieć współpracuje z 29 sklepami franczyzowymi. Auchan Retail Polska jest częścią obecnej w 12 krajach sieci Auchan Retail.