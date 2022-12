Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Too Good To Go, z którym Carrefour współpracuje w Polsce od 2020 roku, w blisko połowie polskich domów przygotowuje się za dużo jedzenia na Święta.

W tym roku przygotowania do nich wiążą się także z poszukiwaniem oszczędności na zakupach.

Carrefour zachęca do rozsądnych zakupów świątecznych, które uratują nie tylko portfele, lecz również żywność przed zmarnowaniem.

Jak wynika z raportu, największy odsetek badanych (32 proc.) planuje przeznaczyć na jedzenie świąteczne od 300 do 500 złotych. Prawie połowa badanych (48 proc.) zamierza przygotować na świąteczny stół mniej niż 12 potraw, przy czym aż 63 proc. z tych osób kieruje się chęcią niemarnowania żywności.

Aby zredukować efekt świątecznych zakupów na domowy budżet, aż 47 proc. Polaków deklarowało, że będzie szukać promocji. 33 proc. stwierdziło, że będzie wybierać zamienniki i tańsze produkty.

39 proc. Polaków deklaruje, że zdarza się im wyrzucać jedzenie po Świętach Bożego Narodzenia. Jednocześnie 61 proc. respondentów planuje w trakcie tegorocznych Świąt zwracać większą uwagę na kwestię niemarnowania jedzenia. Najważniejszymi powodami takiej decyzji są rosnące ceny (69 proc.) oraz większa wiedza na temat niemarnowania żywności (48 proc.).

Carrefour pomaga swoim klientom zapobiegać marnowaniu żywności poprzez wprowadzenie szeregu inicjatyw i rozwiązań. Sieć ma ogromną ofertę produktów sprzedawanych na wagę, dzięki czemu klienci mogą kupować dokładnie tyle, ile potrzebują. Sklepy Carrefour także organizują akcje promocyjne i oferują specjalne ceny na produkty bliskie terminowi przydatności do spożycia, co zachęca do ich szybszego zużycia. W ten sposób klienci mogą zarówno zapobiegać marnowaniu żywności, jak i oszczędzać pieniądze poprzez unikanie kupowania większych ilości jedzenia, niż faktycznie potrzebują. Carrefour także współpracuje z organizacjami i fundacjami, które zajmują się walką z marnowaniem żywności i promują zrównoważone zasady konsumpcji.

Walka z marnowaniem żywności jest jednym z filarów zrównoważonego rozwoju Carrefour w Polsce. Nieprzerwanie od 2013 roku firma prowadzi długoterminowy program “STOP marnotrawstwu”, w ramach którego inicjowane i realizowane są projekty, które pomagają przeciwdziałać marnowaniu żywności, a także podpowiadają klientom jak mądrze robić zakupy, czyli kupować tyle ile potrzebujemy i oszczędzać pieniądze. W czasach wysokiej inflacji ma to także istotny wymiar ekonomiczny.

Trwa już trzeci rok współpracy sieci Carrefour z aplikacją Too Good To Go w zakresie walki z marnowaniem żywności. Carrefour dołączył do grona Too Good To Go jako pierwsza sieć handlowa w Polsce. Sieć oferuje swoim klientom za pośrednictwem aplikacji Too Good To Go paczki-niespodzianki z nadwyżkami niesprzedanej, pełnowartościowej żywności. Dzięki tej inicjatywie, przez pierwsze dwa lata partnerstwa klientom sklepów Carrefour udało się uratować już ponad 629 000 paczek z produktami spożywczymi! To równowartość 1 570 000 CO2, czyli tyle, ile wygenerowałoby 310 lotów dookoła świata.

W paczkach-niespodziankach od Carrefour najłatwiej trafić na “paczki mix”, czyli takie, w których znajdują się warzywa, owoce, pakowane wędliny i nabiał, pieczywo oraz jajka. To aż 87 proc. oferowanej żywności w Too Good To Go. Co dziesiąta uratowana paczka to opcja wegetariańska, która zawiera pasty kanapkowe, sałaty cięte i tofu. Około 2 proc. to same owoce i warzywa, zaś 1,5- proc. to paczki z produktami “ready to eat” – kanapki, ciastka, musli, panini, zupy i zapiekanki.

Poprzez nasze działania przyczyniamy się do zmniejszenia marnowania żywności i dajemy naszym klientom możliwość przyłączenia się do naszych inicjatyw. Od początku naszej działalności w Polsce zrealizowaliśmy wiele projektów, które pomagają przeciwdziałać marnowaniu żywności. “Możemy kupować mądrze” to hasło, którym posługujemy się nie bez przyczyny. To zachęta dla naszych klientów, aby podczas zakupów kierowali się rozsądkiem. Kupując tyle ile potrzebujemy możemy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, jednocześnie oszczędzając pieniądze - komentuje Piotr Lubiewa-Wieleżyński, Dyrektor Działu Rozwoju Sprzedaży w Carrefour Polska.

Carrefour Polska aktywnie wspiera organizacje pozarządowe w ich działaniach na rzecz zmniejszenia ubóstwa i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jako część swojej strategii zrównoważonego rozwoju. W 2021 roku, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, Carrefour przekazał organizacjom pożytku publicznego produkty o łącznej wartości 4 milionów 173 złotych, które następnie zostały rozdysponowane jako pełnowartościowe posiłki dla najuboższych i najbardziej narażonych na trudną sytuację życiową ludzi w naszym kraju.

Carrefour od pierwszych lat swojej działalności w Polsce, blisko współpracuje także z Caritas w Polsce oraz Federacją Polskich Banków Żywności w zakresie wsparcia organizacji lokalnych i ogólnopolskich zbiórek żywności na rzecz potrzebujących, a także dofinansowania projektów realizowanych przez te organizacje.

W super- i hipermarketach Carrefour można trafić na specjalne strefy zarówno z produktami suchymi jaki i świeżymi, gdzie klienci mogą znaleźć towary mające krótki termin ważności w cenach obniżonych nawet o 90 proc. Zakup produktów w tych sekcjach, to sposób na znaczną oszczędność pieniędzy, a jednocześnie realny działanie zapobiegające wyrzucaniu jedzenia. Działania te są realizowane w ramach programu “STOP Marnowaniu Żywności” który w sieci Carrefour funkcjonuje już od 2013 roku.

W Carrefour działa również program zarządzania odpadami biologicznymi. Program dotyczy przesyłania nienadających się do spożycia odpadów organicznych (warzyw i owoców) z hipermarketów Carrefour do lokalnych kompostowni, w których wytwarzany jest kompost wykorzystywany do rekultywacji terenów zdegradowanych, do celów rolniczych lub do wytwarzania paliw alternatywnych.

Carrefour jako pierwsza sieć handlowa w Polsce wprowadził możliwość zakupu produktów na wagę do własnych opakowań klientów. Pozwala to nie tylko na eliminację ilości opakowań plastikowych, ale także na zakup produktów w dowolnej wybranej przez klienta ilości, co dodatkowo wspiera przeciwdziałanie marnowaniu jedzenia.

Podobną funkcję spełniają refillomaty produktów dostępne w sieci. Od końca sierpnia br. w sklepie Carrefour Arkadia działa Pasta Station – automat do napełniania makaronów Lubella do torebek papierowych i własnych opakowań, który został uruchomiony we współpracy z firmą Maspex. Korzystając z tego rozwiązania, klienci nie tylko redukują liczbę opakowań, ale mogą też kupić dokładnie tyle produktu, ile potrzebują