Jak wynika z najnowszych badań, blisko połowa pracowników z Europy zmaga się z dużym stresem związanym z pracą.

Z najnowszego badania na zlecenie marki Novotel wynika, że ponad 90 proc. ankietowanych szukało sposobów i podejmowało działania, by poprawić równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.

Jak przyznają badani, średnia produktywność w ciągu dnia utrzymuje się na poziomie nieco ponad 5 godzin.

Dlatego Novotel wraz z Calm przygotował serię sześciu medytacji jako sposób na walkę ze stresem i wsparcie skupienia.

Po burzliwym okresie, który całkowicie wywrócił organizację codziennej pracy wielu ludzi, świat biznesu wciąż jest w trakcie powrotu do równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Jak donosi Novotel, to priorytet dla aż 93 proc. pracowników, którzy na własną rękę szukają sposobów na idealny work-life balance. Problem stresu związanego z pracą wciąż jest obecny, a 44 proc. osób skarży się na jego negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie. W Polsce, średnio 28 proc. osób wzięło z tego powodu urlop – statystyka jest znacznie wyższa w Wielkiej Brytanii, gdzie było ten poziom sięgnął 35 proc. Jedna na 10 osób zrezygnowała z pracy z powodu stresu, przy czym Wielka Brytania ponownie wyprzedziła inne kraje z wynikiem rzędu 16 proc. Co piąty ankietowany zachorował z powodu stresu związanego z pracą.

Tak dalej być nie może. Zwiększony poziom stresu związanego z pracą jest niezdrowym zjawiskiem wciąż obecnym w całej Europie. Każdy powinien być w stanie poświęcić chwilę na odpoczynek i złapanie równowagi. Udowodniono, że mindfulness w pracy pozytywnie wpływa na wydajność, satysfakcję i zaangażowanie w codzienne obowiązki. Dlatego jako marka współpracujemy z Calm, aby pomóc naszym gościom wprowadzić praktyki z zakresu mindfulness do ich codziennego życia – nie tylko w pracy, ale także w sprawach prywatnych - mówi Chris Timbs, Vice-President Marketing for Novotel in Northern Europe, Accor.

Badanie Novotel wykazało, że godzina 11.29 to najbardziej produktywna pora dnia. Jednak pracownicy uważają, że są produktywni tylko przez 5 godzin i 8 minut z przeciętnego dnia pracy, który zwykle trwa około 7 godzin i 40 minut. Europejczycy pracują średnio 4 godziny i 20 minut nadgodzin tygodniowo, oprócz zakontraktowanych godzin pracy, które głównie spędzają na e-mailach i szeroko pojętym "nadrabianiu zaległości".

Europa jest podzielona w kwestii najbardziej produktywnego miejsca pracy – domu lub biura. Według badań 42 proc. uważa swoje miejsce pracy, jak biuro, za najbardziej produktywną przestrzeń. Zaś 21 proc. Europejczyków uważa homeoffice za najlepszą opcję, a 25 proc. ankietowanych popiera rozwiązanie hybrydowe – wykonywanie części pracy z domu, a części z biura – jako najbardziej efektywne.

Polska ma najzdrowszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym spośród ankietowanych w Europie. Ankietowani wskazują, równy podział work-life balance, podczas gdy pracownicy w innych krajach wskazali na brak równowagi sprzyjający pracy.

Według badania, w którym wzięło udział 6 000 europejskich pracowników z pięciu krajów, londyńczycy mają najdłuższy dojazd do pracy, wynoszący 43 minuty, a tuż za nimi plasują się pracownicy w Hamburgu, którzy dojeżdżają do pracy średnio przez 40 minut.

Pracowanie w środkach transportu w czasie dojazdu do pracy jest postrzegane przez tych, którzy to robią, jako pozytywna technika zwiększająca produktywność – 54 proc. ankietowanych czuje się lepiej zorganizowanych w nadchodzącym dniu, 47 proc. jest mniej zestresowanych podczas rzeczywistych godzin pracy, a 44 proc. twierdzi, że pomaga im to uniknąć nadgodzin.

Czasami nawyki zmieniające życie mogą być tak proste, jak słuchanie medytacji podczas przerwy na lunch lub w czasie dojazdu do domu. Zaprojektowane z myślą o zapracowanych menedżerach, e nowe medytacje Novotel i Calm podążają za różnorodnymi tematami, aby zmniejszyć stres, poprawić relacje międzyludzkie i zwiększyć produktywność. Czas jest naszym największym atutem, a zarazem luksusem życia, którego w świecie jest za mało. Wraz ze wzrostem presji w pracy coraz ważniejsze jest, aby skupić się na naszym zdrowiu psychicznym i znaleźć czas dla siebie, tak by zrównoważyć intensywne tempo naszego życia - sugeruje Emlyn Brown, VP Well-Being w Accor.

Novotel, uwielbiana przez gości marka hotelowa do spotkań i podróży służbowych, nawiązał współpracę z Calm, czołową aplikacją do snu i medytacji, aby pomóc osobom w trakcie spotkań, podróżującym służbowo i pracującym z dowolnego miejsca znaleźć czas na mindfulness.

Ekskluzywna miniaplikacja Novotel Calm, która zawiera medytacje, muzykę ze snu i Sleep StoriesTM, jest już dostępna dla wszystkich gości Novotel w całej Europie, wraz z ekskluzywna kolekcją sześciu medytacji.