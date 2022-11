Konglomerat Natura &Co, w skład którego wchodzą Avon, Natura, The Body Shop i Aēsop, w trzecim kwartale odnotowała wzrost sprzedaży o 2,2 proc.

Natura &Co przedstawiła swoje wyniki za trzeci kwartał roku fiskalnego 2022.

Brazylijski konglomerat kosmetyczny, do którego należy Avon, Natura, The Body Shop i Aēsop, odnotował wzrost przychodów o 2,2 proc. rok do roku do 9 miliardów dolarów w stałej walucie i stabilną skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 8,6 proc.

Natura &Co opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 r. Kluczowe informacje z raportu są następujące. Sprzedaż cyfrowa osiągnęła 50,2 proc. całkowitych przychodów netto. W podziale na jednostki biznesowe przychody Latam Natura &Co wzrosły o 10,2 proc., przy czym marka Natura odnotowała silny wzrost o 18,5 proc., podczas gdy Avon osiągnął skromniejsze wyniki, rosnąc o 0,7 proc.Tymczasem Avon International odnotował spadek przychodów o 8,1 proc. w ciągu trzech miesięcy w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. The Body Shop również odnotował spadek sprzedaży, o 19,5 proc. Aēsop nadal był gwiazdą programu z 21,5-proc. wzrostem, przy czym wszystkie regiony poza Europą odnotowały dwucyfrowy wzrost sprzedaży.

Natura &Co osiągnęła wyniki zgodne z naszymi oczekiwaniami, z lepszą tendencją górnej linii. Marże nadal podlegały naciskowi ze względu na wymagające otoczenie makroekonomiczne charakteryzujące się wysoką inflacją, niższymi wydatkami uznaniowymi i wpływem kursów walutowych - powiedział Fabio Barbosa, dyrektor generalny grupy Natura &Co.

Natura &Co przyspiesza integrację biznesów Avon i Natura w Ameryce Łacińskiej, począwszy od 2023 r. w Peru i Kolumbii, a wkrótce potem w Brazylii. Firma ma także na celu optymalizację zasięgu geograficznego Avon International, przy znaczących zmianach na rynkach takich jak Indie i Arabia Saudyjska. Natura &Co ogłosiło zamknięcie centrum badawczo-rozwojowego Avon Suffern w USA i outsourcing infrastruktury IT Avon. The Body Shop podjął natomiast kroki w celu zmiany rozmiaru swojej organizacji i, jak ogłoszono w oświadczeniu opublikowanym 17 października 2022 r., kontynuuje analizę strategicznych alternatyw dla firmy Aēsop.