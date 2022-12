Grudzień to najgorętszy okres zarówno dla sprzedawców i kupujących, ale też firm logistycznych, które dbają o jakość i terminowość doręczenia przesyłek.

Według danych DHL Express, polscy konsumenci najczęściej nadają świąteczne przesyłki do Stanów Zjednoczonych i Chin.

Najpopularniejsze kierunki wśród europejskich krajów to Wielka Brytania i Niemcy.

Średnia wartość przesyłki zagranicznej wynosi 270 zł.

Najczęściej wysyłamy produkty spożywcze, zabawki, ubrania oraz elektronikę.

Jak wynika z danych DHL Express, firmy obsługującej międzynarodowe ekspresowe przesyłki lotnicze, przed świętami nie tylko kupujemy i czekamy na zamówienia, ale również sami wysyłamy paczki zagranicę.

Z realizowanych przez DHL Express przesyłek w grudniu, co dziesiąta trafia do odbiorcy w Stanach Zjednoczonych. O połowę mniej Polacy wysyłają do Chin. Okazuje się, że Państwo Środka, z którego najczęściej zamawiamy produkty i towary, stanowi też drugi najpopularniejszy kierunek nadań. Z krajów europejskich w czołówce znalazły się Wielka Brytania, Niemcy czy Turcja. Co ciekawe, Polacy wysyłają również do miejsc w Ameryce Południowej i Środkowej (np. Boliwia, Argentyna, Honduras, Paragwaj, Gwadelupa) oraz Azji (np. Malediwy czy Turkmenistan).

Czas przed świętami pewnie wielu osobom kojarzy się głównie z przygotowaniami, w tym z zamawianiem prezentów w zagranicznych sklepach. Jednak konsumenci oraz polskie firmy równie intensywnie nadają przesyłki do innych krajów. Warto wiedzieć, że nasza gospodarka jest jedną z ważniejszych na arenie międzynarodowego handlu — w raporcie „DHL Trade Growth Atlas 2022” Polska pod względem tempa oraz skali wzrostu wymiany handlowej znalazła się w pierwszej dwudziestce państw obok m.in. Chin czy Irlandii. DHL Express jest częścią tego procesu i nadaje rytm międzynarodowej wymianie. Jesteśmy obecni w 220 krajach i terytoriach na całym świecie, co pozwala nam wspierać klientów w kwestiach celnych, szczególnie w tym intensywnym czasie przedświątecznym, kiedy czas dostawy ma kluczowe znaczenie – komentuje Edwin Osiecki, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w DHL Express Polska.

Równie zróżnicowane, co kierunki nadań, są same przesyłki. Z danych DHL Express wynika, że Polacy najczęściej nadają przedmioty lub paczki o wartości pomiędzy 130 a 200 zł, a średnio wartość przesyłki oscyluje wokół 270 zł. Zdarzają się również takie, których wartość sięga 10,000 zł. Różnorodność dotyczy też wagi przesyłek. Najwięcej jest tych ważących ok. 1,5 kg, natomiast pojawiają się także paczki przekraczające 300 kg. Średnia waga przesyłki wysyłanej za granicę wynosi 2,5 kg.

W przesyłce z Polski zagraniczni odbiorcy najczęściej znajdą produkty spożywcze, zabawki oraz ubrania i akcesoria. Wśród najpopularniejszych przedmiotów i towarów znalazła się również elektronika, w tym hulajnogi elektryczne.