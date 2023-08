Recesja, rosnące ceny urządzeń i stagnacja na rynku elektroniki użytkowej sprawiły, że Polacy coraz rzadziej sięgają po sprzęt tego rodzaju z pierwszej ręki.

Według najnowszej edycji badania EY Future Consumer Index 64 proc. respondentów nie czuje potrzeby podążania za najnowszymi trendami technologicznymi.

W odpowiedzi na poszukiwanie przyjaznej środowisku i portfelom konsumpcji powstaje coraz więcej salonów second-hand z elektroniką.

Natomiast liczba stacjonarnych sklepów z odzieżą używaną maleje już od ponad dekady.

Punkty z używanymi towarami na dobre zadomowiły się w polskich i europejskich miastach. Nie dziwi zatem, iż te dorobiły się własnego święta, przypadającego na 17 sierpnia. Mało tego, Polacy motywowani inflacją i globalnymi kryzysami coraz chętniej sięgają po produkty z drugiej ręki. Badanie EY wskazuje, że ankietowani zamierzają ograniczyć konsumpcję, a 65 proc. z nich planuje częściej nabywać rzeczy używane. Dane te znajdują odzwierciedlenie w wartości rynku: według raportu Euromonitor International obroty internetowych sprzedawców towarów używanych przekroczyły w zeszłym roku 8 mld złotych.

Na rynku elektroniki używanej szczególnie wyróżniają się sprzedawcy urządzeń refurbished, którzy zapewniają niezawodność, trwałość i często nienaganny wygląd sprzętu. Te firmy stają się twarzą nowoczesnych zakupów z drugiej ręki, które przestają się kojarzyć z zakurzonym lumpeksem, a stają się nową normą.

Na miejscu second-handów z odzieżą powstają punkty z używaną elektroniką

Pandemia zmieniła nawyki Polaków, którzy kupują online nie tylko nowe, ale i używane ubrania. Chociaż rynek produktów z drugiej ręki znacznie wzrósł w ostatnich latach, liczba second handów w 2022 roku spadła do 14 tysięcy – to niemal 10 tysięcy mniej niż w 2008 roku. Sprzedaż przeniosła się do sieci i szczególnie dynamicznie rozwija się na serwisach z ogłoszeniami lokalnymi.

Odwrotny trend widzimy na rynku używanej elektroniki refurbished. Luxtrade otworzył w Polsce już 12 salonów, z których ostatni powstał w zeszłym miesiącu w Rzeszowie. Rozmieszczone w całej Polsce salony nie mają nic wspólnego z gablotami z serwisów, lombardów i komisów, a ich koncept to nowoczesny i minimalistyczny showroom.

- Luxtrade konsekwentnie rozwija swoją sieć punktów sprzedaży, gdzie nasi klienci mogą nie tylko zobaczyć i kupić wymarzone urządzenie, ale również zasięgnąć fachowej wiedzy konsultantów przed wyborem konkretnego modelu. Jeszcze w tym roku planujemy otwarcie kolejnych salonów w wybranych województwach. Chcemy, aby sprawdzona i przystępna cenowo flagowa elektronika była dostępna zarówno w Internecie, jak i stacjonarnie w każdym regionie, jak również poza granicami Polski – mówi Tomasz Kowalczyk, prezes firmy Luxtrade. – Rynek odnawianej elektroniki ma olbrzymi potencjał, co widać chociażby poprzez wysoki popyt na produkty tego rodzaju w naszej sieci, czy też działania legislacyjne na poziomie europejskim. Trend cyrkularnej elektroniki jest coraz bardziej widoczny, a jego “peak” jest jeszcze przed nami – dodaje Tomasz Kowalczyk.

Tomasz Kowalczyk, prezes firmy Luxtrade. Fot. Mat. pras.

Według niego Polacy kupujący używany sprzęt elektroniczny, często chcą go obejrzeć, nim dokonają decyzji. Sprzedawcy online rzadko lub w ogóle nie oferują takiej możliwości, a nawet jeśli – pozwalają na to jedynie w najbliższej sobie okolicy.

– Jesteśmy „firmą z twarzą”. W naszych punktach klient posiada możliwość nie tylko wykonania napraw gwarancyjnych na przestrzeni 24 miesięcy od zakupu, ale również wymiany urządzenia w przeciągu 30 dni od zakupu, ma także możliwość wypożyczenia, serwisu swojego smartfona, czy jego skupu. Zapewniamy usługi w zakresie 360 stopni dla nowoczesnych telefonów – podsumowuje Tomasz Kowalczyk.