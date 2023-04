Co piąta osoba w społeczności Vinted nadal wolałaby ubrania z drugiej ręki zamiast nowych, nawet jeśli nowe ubrania byłyby prawie w tej samej cenie co ubrania z drugiej ręki.

Wedle najnowszego Raportu o Oddziaływaniu na Klimat (opracowanym przez Vaayu) kupowanie rzeczy z drugiej ręki na platformie Vinted jest lepszym wyborem dla klimatu niż kupowanie nowych, z pierwszej ręki. To największy jak dotąd i na tak wielką skalę, podstawowy zbiór danych na temat wpływu na klimat zakupów online z drugiej ręki. Raport pokazuje, że małe wybory mogą mieć pozytywny wpływ, jeśli wszyscy robimy to razem. Wedle raportu, w 2021 roku społeczność Vinted uniknęła emisji dwutlenku węgla netto w wysokości ponad 453 kiloton CO2, co odpowiada emisji około 275 tys. lotów w obie strony między Londynem a Los Angeles.

Kompletowanie wiosenno-letniej garderoby to doskonały moment, by rzeczy z drugiej ręki uczynić pierwszym wyborem. Od czego zacząć?

- Staram się żyć przede wszystkim w trybie "slow". Dbam o wartościowe, odżywcze jedzenie, ograniczam mięso, staram się kupować jak najmniej produktów zapakowanych w plastik, nie marnuję i kreatywnie wykorzystuję wszelkie "resztki". Od kilku lat staram się sięgać po produkty, które mają jak najmniejszy wpływ na nasze środowisko, także jeśli chodzi o np. kosmetyki. Pokochałam mydło w kostce, nauczyłam się doceniać doskonałe właściwości octu i sody w codziennym sprzątaniu. Jeśli chodzi o modę to stawiam głównie na ubrania z drugiej ręki lub takie od rodzimych marek. Zwracam też bardzo dużą uwagę na skład materiałowy moich ubrań. Mieszkam w dużym mieście i poruszam się głównie komunikacją miejską, dużo spaceruję i staram się doceniać każdą chwilę spędzoną na świeżym powietrzu :) Staram się także dbać o otoczenie, w którym żyję. Jeśli widzę na trawniku porzuconą plastikową torbę, to nie pozwalam jej na "taniec z American Beauty", tylko wyrzucam ją do kosza. Wybieram świadome życie, które szanuje drugiego człowieka i naturę - zaznacza MILENA (@parafrazy).

Decydując się na zakup używanej odzieży na Vinted zamiast nowej, oszczędza się średnio 1,8 kg CO2. Społeczność w 2021 roku uniknęła 453 kiloton emisji dwutlenku węgla – co odpowiada usunięciu z dróg w UE +325 tys. samochodów rocznie.

Raport wskazuje, że średnio około dwie piąte odzieży używanej kupionej na platformie Vinted pozwoliła uniknąć zakupu nowych rzeczy, z pierwszej ręki. W ten sposób społeczność zaoszczędziła ekwiwalent CO2 około 275 000 lotów w obie strony między Londynem (Wielka Brytania) a Los Angeles (USA).

Wielokrotnie użyte opakowanie może być lepsze niż nowe, nienaganne pudełko. W rzeczywistości zmniejsza emisję CO2 generowaną przez materiały opakowaniowe o około 70 proc.

Korzystanie z punktu nadania i odbioru zmniejszyło emisje związane z dostawą o 62 proc. w porównaniu z dostawą do domu. To ekwiwalent CO2 emitowany podczas ładowania średnio 81 smartfonów.

Zawsze, gdy ma się ochotę kupić coś nowego, należy sprawdzić, czy nie można dostać tego z drugiej ręki. Moda jest cykliczna, więc jest duża szansa, że podobny artykuł już istnieje - i może być tańszy! Należy szukać trwałych materiałów, takich jak len, wełna, kaszmir i bawełna. Tkaniny te są trwalsze, dzięki czemu można dłużej się nimi cieszyć lub z łatwością przekazać je następnemu właścicielowi, który również może cieszyć się nimi przez długi czas.

Warto rozejrzeć się po domu. Pudełka na makaron lub płatki śniadaniowe mogą być używane do małych przedmiotów, a pudełka na buty świetnie nadają się do większych. Sklepy otrzymują dużo paczek. Można poprosić o zachowanie opakowania, aby można było go użyć do wysłania przedmiotów.

Najlepiej wybrać punkty odbioru zamiast dostawy do domu. Dostawa do punktu odbioru łączy emisje związane z wysyłką kilku zamówień w jedną podróż. Dostawa do domu oznacza dłuższe trasy i nieodebrane dostawy.