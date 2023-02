Rosnące wymagania najemców oraz coraz atrakcyjniejsza oferta wynajmu sprawiają, że działania marketingowe w oczach właścicieli biurowców jeszcze bardziej zyskują na znaczeniu. Czy naprawdę wiemy o tym wszystko?

Działania marketingowe są bardzo kluczowe dla nowo powstających i istniejących inwestycji.

91,7 proc. ankietowanych przez Knight Frank właścicieli posiada opracowaną strategię marketingową dla swoich budynków biurowych.

Odpowiednie wdrożenie rozwiązań marketingowych może pomóc obniżyć poziom pustostanów w biurowcu.

Obserwując rynek biurowy w ostatnich latach widzimy, jak bardzo zmienił się i wciąż zmienia ten sektor. Sami właściciele biurowców zauważają potrzebę wyróżnienia się na tle innych inwestycji biurowych. Wybór właściwych narzędzi i działań marketingowych jest dość istotny, żeby właściwie komunikować produkt, jakim jest budynek biurowy, a tym samym zwiększyć szansę na znalezienie najemcy. Warto zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku większości procesów, należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ wdrożone działania marketingowe mogą nie przynieść efektu z dnia na dzień, a dopiero w dłuższej perspektywie czasu. Rolą marketingu ukierunkowanego na nieruchomości jest rola wspierająca właścicieli budynków biurowych oraz agentów ich reprezentujących – wyjaśnia Monika Sułdecka-Karaś, Partner, Dyrektor Regionalna w Knight Frank.

W czasach silnej konkurencji na rynku nieruchomości biurowych właściciele budynków nie ograniczają się już tylko do komunikowania podstawowych warunków finansowych najmu czy parametrów technicznych budynku.

Znaczący wpływ na zmianę strategii komunikacji oraz marketingowej budynków miały pokolenia: „Y” oraz „Z”. Standardem rynkowym stało się pozycjonowanie nieruchomości z wykorzystaniem nowych technologii, automatyzacji, social mediów, wideo marketingu i wielu innych niestandardowych rozwiązań, dzięki którym o wiele łatwiej jest wyróżnić się na rynku i trafić z komunikatem do potencjalnych najemców. Z przeprowadzonej przez polski zespół Knight Frank ankiety wynika, że jedynie 12,5 proc. respondentów nie korzysta z kanałów social media w swoich działaniach budynkowych, a prawie 63 proc. ankietowanych właścicieli biurowców uważa je za bardzo i zdecydowanie efektywne.

Dzisiejszy marketing, szczególnie w dobie galopującej digitalizacji, daje praktycznie nieograniczone możliwości dotarcia do potencjalnych najemców. Specjaliści od marketingu mogą przebierać w wachlarzu narzędzi, wybierając te dostosowane do rodzaju prowadzonego biznesu, tak żeby jak najlepiej wykorzystać ich potencjał i osiągnąć założone cele. Limity finansowe skutecznie ograniczają możliwość promocji biurowca lub usługi, zmuszając marketingowców do szukania rozwiązań niskobudżetowych - dodaje Magdalena Michalak, Dyrektor ds. PR-u & Marketingu w Knight Frank.

Prawie 46 proc. właścicieli budynków biurowych, którzy wzięli udział w ankiecie przeprowadzonej przez Knight Frank uważa działania SEM (ang. Search Engine Marketing), czyli marketing w wyszukiwarkach internetowych za bardzo i zdecydowanie efektywne. Natomiast 25 proc. respondentów jest zdania, że przynosi małe efekty lub w ogóle ich nie przynosi.

Marketing internetowy w obecnych czasach to nie tylko przywilej - często jest wręcz koniecznością. W dobie wszechobecnego Internetu budowanie widoczności serwisu jest niezwykle istotne. Chcąc zajmować wysokie pozycje w organicznych wynikach wyszukiwania szczególną uwagę należy zwrócić na strategię SEO. Dobrze opracowana, oparta na 3 filarach – treściach wysokiej jakości, działaniach linkbuildingowych oraz optymalizacji technicznej z pewnością odwdzięczy nam się zadowalającymi efektami - komentuje Anna Światłowska, Specjalista ds. SEO z agencji Artefakt.

Jeżeli dysponujemy wolnymi powierzchniami w biurowcu, to do potencjalnych najemców możemy skutecznie dotrzeć wykorzystując szeroki wachlarz narzędzi marketingowych. Wśród nich znajduje się marketing treści (artykuły blogowe, podcasty, newslettery, poradniki, raporty, czy wideo), który jest jednym z najlepszych sposobów promowania marki, gdy mamy ograniczony budżet. Blog jest doskonałym narzędziem, które możemy wykorzystać do pozycjonowania eksperckiego, newslettera, bezpłatnego poszerzenia grona odbiorców i zwiększenia ruchu organicznego na stronie. Co ciekawe, wielu ankietowanych przez nas właścicieli biurowców nie dostrzega jego potencjału. Jedynie 12,5 proc. z nich posiada blog na swojej stronie internetowej, a tylko 8,3 proc. ankietowanych uważa je za bardzo efektywne.

Planując działania marketingowe nie można nie uwzględnić też jednego z najstarszych, ale jednocześnie najbardziej skutecznych form w komunikacji – e-mail marketingu. Właściciele budynków biurowych dużo chętniej korzystają z tego rozwiązania. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Knight Frank 66 proc. uważa e-mail marketing za bardzo efektywne narzędzie.

Nim zdecydujemy się na konkretne marketingowe działania warto poświęcić trochę czasu na przeprowadzenie dokładnej analizy. Wszystko po to, żeby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązania dla budynku i biznesu. Nie powinniśmy przy tym zapominać o najemcach będących już w budynku.