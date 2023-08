Tatrzański Park Narodowy podał dane dotyczące frekwencji na tatrzańskich szlakach w lipcu 2023 roku. Okazuje się, że tegoroczny miesiąc pod względem frekwencji okazał się lepszy od lipca 2022 roku.

W lipcu po tatrzańskich szlakach wędrowało niemal 820 tysięcy osób.

Pobity został zeszłoroczny wynik, kiedy to na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego weszło ponad 797 tysięcy turystów.

Frekwencyjnego rekordu władze parku spodziewają się także w sierpniu.

Od początku roku Tatry odwiedziło ponad 2,5 miliona podróżników.

Jak podaje Wyborcza.pl, mimo ograniczeń spowodowanych remontami szlaków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wędrowało 819 760 osób. W ubiegłym roku zanotowano 797,5 tys. turystów, czyli o ponad 20 tys. mniej.

Jednak Wyborcza.pl przypomina też, że tegoroczny czerwiec pod względem frekwencji okazał się dużo słabszy od zeszłorocznego. W czerwcu w Tatry wybrało się 452,5 tysięcy osób, a w 2022 roku było tam 554 tysięcy turystów.

Tradycyjnie w lipcu mocno oblegany był szlak prowadzący do Morskiego Oka, którym wędrowało prawie 132 tysięcy turystów. Popularnością cieszył się też Kasprowy Wierch. W lipcu kolejką wjechało na szczyt ponad 94 tysięcy osób. Natomiast Dolinę Kościeliską w lipcu odwiedziło ponad 78,5 tysięcy turystów.

Od początku 2023 roku do końca lipca Tatrzański Park Narodowy odwiedziło niemal 2 mln 434 tys. turystów, a w całym ubiegłym roku było to 4 mln 580 tys.