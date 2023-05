94 731 osób odwiedziło Tatry w czasie długiego weekendu majowego. W czasie tegorocznej Majówki, pomimo nie do końca dobrej pogody, więcej turystów zdobywało góry niż rok temu.

Tatrzański Park Narodowy podsumował majowy długi weekend.

Przyrodnicy zliczyli okres od soboty 29 kwietnia do środy 3 maja – kiedy to zdecydowana większość turystów opuściła Zakopane.

W sumie w tym okresie TPN sprzedał 94 tys. 731 biletów.

Jak informuje Wyborcza.pl, od soboty 29 kwietnia do środy 3 maja na górskie szlaki weszło 94 731 turystów. To więcej niż rok temu, gdy podczas majówki Tatry odwiedziło 77 320 turystów, a pogoda wówczas bardziej sprzyjała wycieczkom. Co prawda ubiegłoroczna majówka była krótsza o jeden dzień – 3 maja wypadał we wtorek. Z drugiej jednak strony pogoda była zdecydowanie lepsza.

Tegoroczne dane pochodzą tylko z punktów biletowych obsługiwanych przez Tatrzański Park Narodowy.

Najwięcej osób weszło tradycyjnie do Morskiego Oka – 25 779 osób (najwięcej 1 maja – 12 396 osób, a najmniej 3 maja - zaledwie 400 osób). Do Doliny Kościeliskiej weszło 16 733 turystów, a do Strążyskiej – 8 148 osób. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się Dolina Olczyska, gdzie spacerowało 1838 osób. Popularne z pewnością były także Dolina Chochołowska i kolejka linowa na Kasprowy Wierch.

Kolejny najazd turystów na Tatry przed wakacjami spodziewany jest w okresie 8-11 czerwca, w święto Bożego Ciała.