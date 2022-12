Samsung, Google i You Tube - to trzy najsilniejsze marki na świecie według agencji badawczej Inquiry i firmy YouGov. Polskie podium należy do Allegro, E. Wedel i sieci Lidl. Badanie obejmuje siłę oddziaływania marek w 38 krajach. ​

Ranking Best Brands powstaje co roku na podstawie indeksu YouGov BrandIndex.

Jest on miarą ogólnej kondycji marki obliczonej z następujących wskaźników: ogólnej opinii, jakości, wartości, satysfakcji, rekomendacji i reputacji.

W najnowszym raporcie przedstawiono wyniki BrandIndex ​z okresu od 28.09.2021 do 27.09.2022​ Dane zbierane są z milionów ankiet realizowanych dla kilku tysięcy marek na całym świecie, ​w tym w USA, Chinach, Japonii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W tym roku po raz kolejny opublikowano również ranking dla marek monitorowanych w Polsce.​​ Wśród marek światowych na pierwszym miejscu plasuje się Samsung. Srebrny medal wśród topowej dziesiątki zajął Google, a brązowy You Tube. Dziesiątkę zamyka Lidl. Polskie Top 10 marek otwiera Allegro. Drugie miejsce należy do marki E. Wedel, a trzecie do Lidla. Polski ranking zamyka marka Łaciate. Czytaj więcej TOP 50 najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw technologicznych regionu. Polska z mocnym akcentem W najnowszym raporcie przedstawiono wyniki BrandIndex ​z okresu od 28.09.2021 do 27.09.2022​

