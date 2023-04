Genewa wyprzedziła Londyn jako najdroższe miasto na świecie, jeśli chodzi o koszty budowy - wynika z najnowszego raportu Arcadis 2023 International Construction Costs, zatytułowanego "New Horizons". W raporcie znalazły się też Warszawa i Kraków.

Według badania porównawczego kosztów budowy w 100 miastach świata, Londyn spadł na drugie miejsce.

Za nim uplasowały się Nowy Jork (3.) i San Francisco (4.), które dzięki rosnącym kosztom budowy przesunęły się odpowiednio o jedno i dwa miejsca w górę globalnego rankingu.

Warszawa znalazła się na miejscu 75., zaraz za Porto, a przed Malagą; a Kraków na 77.

Ze względu na trwający od 2022 roku skok inflacji, stopy procentowe na całym świecie gwałtownie wzrosły. W rezultacie wiele z 10 najdroższych miast pozostaje bez zmian w stosunku do ubiegłego roku, przy czym europejskie hotspoty w zakresie kosztów budowy, takie jak Monachium, Kopenhaga i Zurych, nadal zajmują wysokie pozycje w rankingu. Szczególnie Monachium podskoczyło o trzy miejsca, zajmując 5. miejsce wśród najdroższych miast świata. Koszty są obecnie o ponad 25 proc. wyższe w Monachium niż w Berlinie (27. miejsce).

W 2023 r. pięć z dziesięciu miast, w tym Hongkong, będzie miało waluty denominowane w dolarach lub powiązane z dolarami. Zarówno Boston, jak i Filadelfia awansowały w indeksie i po raz pierwszy znalazły się w pierwszej dziesiątce, dzięki połączeniu aprecjacji dolara i ciągłego wpływu lokalnej inflacji.

Jak liczony jest ranking?

Arcadis ICC Index 2023 obejmuje 100 dużych miast świata na sześciu kontynentach. Porównanie kosztów zostało opracowane z uwzględnieniem dwudziestu różnych typów budynków, w tym mieszkalnych, komercyjnych oraz inwestycji sektora publicznego, i opiera się na badaniu kosztów budowy, przeglądzie warunków rynkowych oraz profesjonalnym osądzie globalnego zespołu ekspertów Arcadis. Obliczenia prowadzone były w USD i indeksowane w odniesieniu do zakresu cen dla każdego typu budynku w stosunku do Amsterdamu.

Dane dotyczące kosztów zawarte w rankingach ICC uwzględniają również zmiany w specyfikacji, przy czym projekty niskoemisyjne mają wpływ na ceny konstrukcji. Krótkoterminowy wzrost kosztów związany z uaktualnieniem specyfikacji zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Europie może wynosić od 5-7 proc. w przypadku nowych domów i 7-10 proc. w przypadku budynków komercyjnych. Jednak w związku z koniecznością łagodzenia skutków zmian klimatycznych i coraz ostrzejszymi celami dotyczącymi redukcji emisji dwutlenku węgla, zrównoważone budynki w najlepszych lokalizacjach cieszą się coraz większym popytem. Skutkuje to stosowaniem "green premium", jeśli chodzi o wycenę najbardziej zrównoważonych aktywów.

Oznacza to, że ustalając priorytety wydatków, właściciele i inwestorzy muszą przyjąć długoterminową perspektywę, która będzie miała kluczowe znaczenie dla zachowania wartości. Istotne będzie zrównoważenie bieżących potrzeb aktywów, właścicieli i najemców z dodatkowymi kosztami związanymi na przykład ze spełnieniem przyszłych standardów dotyczących charakterystyki energetycznej i dekarbonizacji oraz łagodzeniem skutków narażenia na zmiany klimatu. Podejście typu "nie rób nic" - choć często postrzegane jako niższy koszt i mniejsze ryzyko - może potencjalnie przyspieszyć to, co Arcadis określił mianem "horyzontu przestarzałości", napędzanego przez wymagania zerowe netto.

Pięć porad na repozycję aktywów

W swoim raporcie Arcadis przedstawia praktyczny pięciopunktowy plan, który nakreśla kompleksowe podejście do repozycjonowania istniejących aktywów w celu osiągnięcia długoterminowych wyników. Obejmuje on takie priorytety, jak wyznaczenie lokalnego harmonogramu zmian w przepisach dotyczących projektowania budynków, rynków finansowych i standardów sprawozdawczości oraz zidentyfikowanie pełnego zakresu ryzyka - nawet jeśli jest ono odległe w czasie.

- Oczekuje się, że stabilizacja kosztów budowy i obniżenie inflacji w nadchodzącym roku będzie stymulować polski rynek budowlany we wszystkich sektorach. Zrównoważone budownictwo będzie jednym z priorytetów, ponieważ klienci starają się zmniejszyć wpływ swoich projektów na środowisko - stwierdza Dominik Dąbrowski, Places Business Area Director w Arcadis w Polsce.

Dodał także, że zwiększone wykorzystanie prefabrykatów budowlanych powinno poprawić poziom produktywności i pomóc w przezwyciężeniu ograniczonej liczby pracowników budowlanych

10 najdroższych miast świata pod względem kosztów inwestycji:

1. Genewa

2. Londyn

3. Nowy Jork

4. San Francisco

5. Monachium

6. Zurych

7. Kopenhaga

8. Hongkong

9. Boston

10. Filadelfia

10 najmniej kosztownych inwestycyjnie miast:

100. Bengaluru

99. Kuala Lumpur

98. Delhi

97. Mumbai

96. Ho Chi Minh

95. Johannesburg

94. Chengdu

93. Nairobi

92. Bangkok

91. Wuhan

90. Dżakarta

