Vinted, europejska platforma C2C, zajmująca się modą używaną, opublikowała wyniki swojego pierwszego Raportu o Oddziaływaniu na Klimat, który sprawdza jej wpływ na środowisko.

To niezależna analiza, przeprowadzona przez firmę Vaayu - start-up zajmujący się technologiami klimatycznymi - podaje Vinted.

Przygotowana analiza ma na celu zbadać, jaki wpływ na klimat ma zakup rzeczy używanych, dokonywany na platformie Vinted, w porównaniu do zakupu rzeczy nowych, z pierwszej ręki.

Poprzez uruchomienie w zeszłym roku swojej dedykowanej działalności wysyłkowej Vinted Go, platforma Vinted planuje popularyzować PUDO, aby pomóc zmniejszyć wpływ transportu na klimat wśród członków swojej społeczności.

Celem Vinted Go jest uruchomienie ponad 2000 automatów paczkowych we Francji do końca bieżącego roku.

Wedle raportu, który uwzględnia transakcje z 2021 i 2022 roku, pokazuje, że zakup odzieży używanej na Vinted zamiast nowej (z pierwszej ręki) średnio wygenerował oszczędność emisji 1,8 kg CO2 na sztukę. Oznacza to, że emisja dwutlenku węgla netto, której uniknięto dzięki platformie Vinted w 2021 r., wyniosła 453 kiloton CO2 – to tak, jakby odbyć 275 000 lotów z Londynu do Los Angeles i z powrotem. To wskazuje, że kupowanie odzieży używanej na platformie Vinted może być mniej szkodliwe dla klimatu niż kupowanie rzeczy nowych.

Na rzecz Raportu, Vaayu wykorzystała metodę skutkowej oceny cyklu życia (Life Cycle Analysis – LCA) i przeanalizowała pół miliarda transakcji oraz obserwacji nawyków zakupowych na próbie 350 000 członków platformy Vinted. To największy w historii podstawowy zbiór danych na temat zakupów online z drugiej ręki na tak dużą skalę.

Raport ocenił:

emisje dwutlenku węgla od “kołyski aż po konsumenta” produktów zakupionych na Vinted ;

; częstotliwość, z jaką członkowie Vinted unikali zakupu nowego produktu, kupując używany produkt na Vinted ;

unikali zakupu nowego produktu, kupując używany produkt na ; oraz emisje dwutlenku węgla generowane przez dostawy, pakowania i operacje Vinted.

Opracowany raport uwzględnia kluczowe wartości oraz misję Vinted. Potwierdza, że ubrania z drugiej ręki stały się pierwszym wyborem dla jednej piątej kupujących i wskazuje na zakorzenione nawyki zakupowe na rzecz rzeczy używanych:

Choć niemal połowa kupujących (47 proc.) korzysta z Vinted ze względu na przystępną cenę, 20 proc. ankietowanych stwierdziło, że jedną z kluczowych motywacji są kwestie środowiskowe i społeczne, i coraz większą uwagę zwracają na wpływ ich decyzji zakupowych na klimat.

ze względu na przystępną cenę, 20 proc. ankietowanych stwierdziło, że jedną z kluczowych motywacji są kwestie środowiskowe i społeczne, i coraz większą uwagę zwracają na wpływ ich decyzji zakupowych na klimat. Ponadto, 20 proc. kupujących nadal zdecydowałoby się na zakup używanego przedmiotu, nawet jeśli jego nowy odpowiednik (z pierwszej ręki) byłby w porównywalnej cenie.

Sektor odzieżowy odpowiada za ogromny szkody wyrządzane środowisku, to dlatego nasza misja opiera się na przekonaniu, że odsprzedaż jest jednym z rozwiązań, które mogą przeciwdziałać. Dla nas, jako platformy C2C, oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, zachęcanie członków naszej społeczności do wybierania i kupowania rzeczy używanych zamiast nowych, aby przeciwdziałać emisjom związanych z produkcją nowego produktu. Po drugie, umożliwianie ludziom dostrzeżenie i uwolnienie wartości przedmiotów, które posiadają. Dzięki tej obszernej analizie, możemy udowodnić, że kupowanie używanych przedmiotów na Vinted jest lepszym wyborem dla klimatu niż kupowanie rzeczy nowych, z pierwszej ręki. Mamy zamiar wykorzystać wnioski w praktyce na rzecz Vinted i naszych użytkowników i pomóc im w zmianie nawyków zakupowych związanych z modą, tak aby jeszcze bardziej zredukować jej negatywny wpływ na klimat - powiedział Thomas Plantenga, dyrektor generalny Vinted.

W celu obliczenia unikniętej emisji, Vaayu oszacował wskaźnik wymiany przedmiotów zakupionych na Vinted; tj. odsetek przedmiotów, które w przeciwnym razie zostałyby zakupione jako nowe, gdyby nie zakupiono ich na Vinted. Co najmniej 39 proc. transakcji dokonanych na Vinted polegało na „wymianie” nowego przedmiotu, co skutkowało średnią oszczędnością netto 1,8 kg ekwiwalentu CO2 w przypadku przedmiotów używanych kupionych na Vinted.

Chociaż to właśnie dostawy stanowią największą część emisji operacyjnych Vinted (96 proc.), Raport wskazuje, że wybór punktów nadania i odbioru przesyłek (PUDO) przez członków Vinted przyczyniły się do obniżenia emisji dwutlenku węgla w tym zakresie:

Prawie trzy czwarte (73 proc.) transakcji przeprowadzonych na Vinted zostało dostarczonych do punktu nadania i odbioru, co zmniejszyło emisję o 62 proc. w porównaniu z dostawą do domu.

zostało dostarczonych do punktu nadania i odbioru, co zmniejszyło emisję o 62 proc. w porównaniu z dostawą do domu. 62 proc. sprzedawców ponownie wykorzystało opakowania przeznaczone do jednorazowego użytku, co oznacza o 70 proc. niższą emisję niż przy użyciu nowych opakowań, a także mniejszą ilość odpadów.

Wnioski Raportu pokazują, że nasi członkowie mogą być dumni ze swoich działań, a my możemy być dumni, że platforma Vinted odnotowała znaczne oszczędności netto emisji dwutlenku węgla w porównaniu z zakupem nowych rzeczy (z pierwszej ręki) w 2021 r., nawet biorąc pod uwagę czynniki takie, jak nadmierne zakupy. Widzimy wiele obszarów, nad którymi będziemy pracować i na których będziemy się koncentrować w zakresie naszej przyszłej strategii klimatycznej. W międzyczasie, będziemy zachęcać naszych członków do kontynuowania wyboru produktów z drugiej ręki, aby mogły pozostać w obiegu na dłużej - mówi Marianne Gybels, starszy dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Vinted.

- Jesteśmy obecnie w kluczowym punkcie zwrotnym. Przewiduje się, że sektor mody wygeneruje 2,1 miliarda ton metrycznych emisji dwutlenku węgla w 2030 r. I chociaż czyhające zagrożenie dla naszej planety można zminimalizować za pomocą modeli biznesowych o obiegu zamkniętym, takich jak recommerce, musimy najpierw zrozumieć ich wpływ. Z dumą współpracujemy z pionierską firmą, taką jak Vinted, dostarczającą solidne i dokładne dane dotyczące emisji dwutlenku węgla przy użyciu pierwszej na świecie zastrzeżonej technologii sztucznej inteligencji Vaayu i metodologii LCA opartej na najlepszych praktykach, aby pomóc w kształtowaniu strategii i skalowaniu obiegu zamkniętego. Kompilując największy w historii podstawowy zbiór danych na temat używanych zakupów online na dużą skalę, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć potencjał recommerce w zakresie ograniczania emisji - mówi dyrektor generalny i współzałożyciel Namrata Sandhu, Vaayu.