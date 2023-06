- Firmom zaczynają spadać przychody, bo na rynku budowlanym panuje dekoniunktura i nie ma dostatecznej liczby nowych zleceń, które zapewniłyby stabilny strumień pieniężny na pokrycie wysokich kosztów - ocenia Damian Kaźmierczak, ekonomista PZPB.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa opracował analizę obecnej sytuacji w sektorze budownictwa.

Autorem opracowania jest dr Damian Kaźmierczak, członek zarządu i główny ekonomista PZPB.

Podstawą analiz były najnowsze danych GUS.

W raporcie czytamy, że z danych GUS można odczytać pogorszenie rentowności firm budowlanych na skutek "bezprecedensowego wzrostu kosztów budowy w latach 2021-22".

W 2022 r. rentowność netto dużych firm budowlanych spadła o ponad 1 pkt proc. do poziomu ok. 5,5%. Inaczej nieco wygląda sytuacja w małych i średnich firmach, gdzie ten sam wskaźnik obniżył się o ok. 0,4-0,7 pkt proc. w okolice 7,5-8,5 proc.

Analiza rentowności sektora budowlanego, PZPB, maj 2023. / ilustr. Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Spadki te są mniejsze niż pesymistyczne sygnały z branży budowlanej w zeszłym roku. - Wyniki finansowe firm budowlanych sprawiają wrażenie całkiem przyzwoitych na tle piekielnie trudnych uwarunkowań rynkowych w latach 2021-22.

Złe wieści są takie, że w I kw. 2023 r. liczba niewypłacalności w sektorze budownictwa wzrosła o prawie 100 proc. kdk. i niemal 150 proc. rdr.

Ta trudna sytuacja dotyczy zwłaszcza MŚP.

W raporcie negatywnie oceniane są konsekwencje sporu polskiego rządu z instytucjami UE wokół funduszy KPO, bo brak tych środków oznacza dla budownictwo brak odpowiedniego zabezpieczenia na czas dekoniunktury.

W obecnej sytuacji dochodzi także do ostrej konkurencji cenowej między firmami, która promuje agresywne zachowania już na etapie ofertowania.

- Firmy budowlane często oferują niebezpiecznie niskie ceny, żeby tylko zdobyć kontrakt.

Takie okoliczności wpłyną negatywnie na rentowność przedsiębiorstw w latach 2023-25 - czytamy w raporcie.