Podczas długiego sierpniowego weekendu, poza najpopularniejszymi miejscowościami, tłumów raczej nie będzie. Niski poziom rezerwacji w kraju utrzymuje się – wynika z analizy serwisu Nocowanie.pl.

Po chwilowym ataku jesiennej aury, prognozy pogody są łaskawsze dla turystów, którzy rozważają wyjazd na długi sierpniowy weekend. Wróci słońce i wakacyjne temperatury.

Nic więc dziwnego, że na liście miejscowości z największą liczbą zapytań wysłanych do obiektów znajdują się przede wszystkim miejscowości nadmorskie.

Większego zainteresowania turystów spodziewać się mogą też Karpacz, Szczawnica i Kazimierz Dolny.

Układ kalendarza na sierpień sprzyja tym, którzy nie mogą pozwolić sobie na dłuższą przerwę w pracy, albo lubią przedłużone weekendy. Jeden dzień urlopu, w poniedziałek, zapewnia czterodniowy wypoczynek. – Krótkie wyjazdy na przedłużone weekendy to najwyraźniejszy trend tego sezonu – mówi Tomasz Zaniewski, wiceprezes serwisu Nocowanie.pl. – Tym samym potwierdzają się wyniki naszej ankiety przeprowadzonej na początku wakacji wśród 2000 użytkowników serwisu, kiedy to co piąta rodzina deklarowała, że ograniczy się do krótkiego, bo tylko czterodniowego urlopu, a wyjazd na weekend planowało kolejne 14 proc. respondentów – podkreśla i dodaje, że średnia długość rezerwacji dokonanych w lipcu i w sierpniu to 3,6 doby hotelowej.

Także ogólna liczba rezerwacji na długi weekend z pewnością nie usatysfakcjonuje rodzimej branży. Spadki względem zeszłego roku utrzymują się na poziomie około 40 proc. Dla planujących wyjazd to sygnał, że nie będą musieli tracić czasu w wielogodzinnych kolejkach do nadmorskich atrakcji.

Dokąd wyjedziemy na długi weekend? Najwięcej zapytań w serwisie otrzymali właściciele obiektów w miejscowościach nad morzem z Krynicą Morską, Międzyzdrojami, Łebą i Niechorzem na czele. Z miejscowości górskich najwyżej na tej liście plasują się Szczawnica i Karpacz. Sporym zainteresowaniem cieszą się też Jastrzębia Góra, Kołobrzeg, Sopot i niewielki Kazimierz Dolny.

Średnia cena za osobę za noc dla całego kraju według rezerwacji dokonanych na długi weekend sierpniowy wynosi nieco ponad 101 złotych i jest niższa niż dotychczasowa średnia dla sezonu (114 złotych), co oznacza, że turyści wybierają spośród tańszych ofert.

Planujący citybreak w Gdańsku czy Kołobrzegu zostawią hotelarzom średnio 130-138 złotych za osobę za noc. Mniej wydamy w Warszawie (średnio 101 złotych) czy Krakowie (71 złotych).

Mowa tu o średnich cenach. Warto porównywać wiele propozycji przed wyjazdem, nawet jeśli chcemy podjąć szybką decyzję na ostatnią chwilę przed upalnym weekendem. W Krynicy Morskiej za pośrednictwem naszego serwisu znajdziemy oferty czterodniowego pobytu w niezłym standardzie dla dwóch osób w cenie do 400 złotych – podpowiada Tomasz Zaniewski.

Jak wynika z danych Nocowanie.pl podobnie jak w latach ubiegłych największą popularnością cieszą się apartamenty, domy gościnne i pensjonaty.