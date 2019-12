W III kwartale na regionalne rynki biurowe dostarczono 76 000 mkw.

- Największą transakcją odnotowaną w 2019 roku było przejęcie 70% udziału w biurowym portfelu EPP o powierzchni 105 tys. mkw. przez Henderson Park z Wielkiej Brytanii. Dwie kolejne pod względem wielkości transakcje przeprowadził filipiński inwestor ISOC, który w Gdańsku kupił biurowiec Argon (38 000 mkw.) od firmy Torus, a we Wrocławiu nabył pierwszą fazę Business Garden (38 600 mkw.) od Vastint – powiedział Marcin Kocerba, Associate, Dział Rynków Kapitałowych, Cushman & Wakefield.

Na zakończenie III kwartału 2019 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej oferowanej w ośmiu głównych miastach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Łódź, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Lublin, Szczecin) osiągnęły wielkość 5,39 mln mkw. (+12% r/r). Kraków (1,34 mln mkw.) oraz Wrocław (1,11 mln mkw.) pozostają jedynymi ośrodkami, które przekroczyły milion mkw. na rynkach regionalnych. Natomiast Poznań (555 100 mkw.), Katowice (531 200 mkw.) oraz Łódź (517 700 mkw.) w najbliższych miesiącach mogą zamienić się pozycjami w zestawieniu, jeżeli deweloperzy zakończą prace przy zapowiadanych inwestycjach.

W ramach nowej podaży w III kwartale tego roku na regionalne rynki biurowe dostarczono 76 000 mkw. Wśród największych oddanych budynków znalazły się wrocławski Nowy Targ wybudowany przez Skanska Property Poland i oferujący łącznie 19 400 mkw., Carbon Tower (17 600 mkw.) – projekt Cavatiny zlokalizowany we Wrocławiu oraz łódzki Imagine I & II (14 800 mkw.) oddany przez Avestusa. Od początku roku do końca września br. deweloperzy dostarczyli łącznie 313 500 mkw. (-26% r/r), przy czym najwięcej powierzchni oddano w Krakowie (blisko 90 000 mkw.) oraz w Poznaniu (76 000 mkw.). Łącznie we wszystkich analizowanych miastach regionalnych wbudowie pozostaje ok. 930 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

- Biorąc pod uwagę prognozy na czwarty kwartał, można oczekiwać, że łączna wielkość podaży w całym 2019 roku zbliży się do 600 000 mkw., co będzie najwyższym wynikiem notowanym do tej pory na rynkach regionalnych – powiedziała Katarzyna Lipka-Nawrocka, Associate Director w dziale Badań i Doradztwa, Cushman & Wakefield.