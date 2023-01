W 2022 roku obserwowaliśmy mocne odbicie ruchu w serwisach turystycznych w porównaniu z poziomami zanotowanymi w 2021 roku. Co więcej, w przypadku Wakacje.pl wartości były zdecydowanie wyższe niż w przedpandemicznym 2019 roku. Dodatkowo serwis Wakacje.pl w szczycie sezonu wzmocnił swoją przewagę względem innych graczy rynkowych, co tylko potwierdza, że umiejętnie wykorzystaliśmy kluczowy sprzedażowo moment w roku. Co ciekawe, w 2022 roku znacząco wydłużył się okres najbardziej intensywnego korzystania z serwisu. O ile zazwyczaj szczyt przypadał na okres od czerwca do sierpnia, o tyle w 2022 roku wzmożony ruch notowaliśmy od maja do września – komentuje Maciej Konopka, Dyrektor ds. Traffic Acqusition w Wakacje.pl.