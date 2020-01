Warszawa olbrzymim placem budowy

W Warszawie w budowie znajduje się blisko 800 tys. mkw. powierzchni biurowej, z czego ponad połowa zostanie oddana do użytku w 2020 roku, podaje firma doradcza Savills w swoim najnowszym raporcie.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na koniec 2019 r. wynosiły w Warszawie 5,6 miliona m kw., wzbogacając się w ciągu minionych 12 miesięcy o 162 tys. mkw. w 17 nowych budynkach. Największym projektem, który powstał w tym czasie była Wola Retro (24 500 mkw.).

Na koniec 2019 roku w budowie znajdowało się 793 000 m kw., z czego 437 000 m kw. powinno zostać ukończonych w 2020 roku, w tym budynki wysokościowe takie jak The Warsaw HUB, Mennica Legacy Tower, Widok Towers i Skyliner. 69 proc. prognozowanej nowej podaży zostało już zabezpieczone umowami przednajmu.

– Warszawa zmienia się na naszych oczach. 2020 rok będzie w pod tym względem przełomowy, gdyż wiele z żurawi budowlanych, które tworzą obecnie krajobraz Woli i Śródmieścia przemieni się w spektakularne wieżowce. Powodem boomu deweloperskiego jest bardzo silny popyt na powierzchnię biurową, co jest oznaką zdrowego rynku – mówi Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja wynajmującego, Savills.

Zgodnie z danymi Savills, w Warszawie w 2019 roku wynajęto 878 000 m kw., co było najwyższym wynikiem w historii stołecznego rynku (2,2% więcej w porównaniu do 2018 r.). Był to również rok dużych transakcji. Spośród umów podpisanych w zeszłym roku, 12 dotyczyło powierzchni przekraczającej 10 000 m kw. Zapotrzebowanie na powierzchnię biurową było generowane głównie przez sektor finansowy. Największa umowa najmu 2019 roku, będąca jednocześnie rekordową w historii rynku, została podpisana przez mBank (45 600 m kw. w Mennica Legacy Tower).

Absorpcja netto w Warszawie w dalszym ciągu przekracza podaż nowej powierzchni biurowej, co przełożyło się na spadek poziomu pustostanów o 40 punktów procentowych i skutkuje najniższym od 2012 r. poziomem pustostanów (7,8%).

Jak podaje Savills w raporcie „Rynek biurowy w Warszawie”, w Centralnym Obszarze Biznesu oraz w Centrum czynsze nominalne nie zmieniły się od pierwszego kwartału 2019 r. W najlepszych lokalizacjach w Centrum dochodzą do 22,5 – 25,5 euro za m kw. miesięcznie, a na Służewcu, największym pozacentralnym obszarze biznesowym stolicy, kształtują się na poziomie 13,0-15,0 euro za m kw. miesięcznie.

– Przy tak imponującym poziomie nowej podaży, udział powierzchni biurowej zabezpieczonej umowami przednajmu jest wysoki. W konsekwencji, duże firmy poszukujące powierzchni biurowej w COB nadal posiadają ograniczoną liczbę możliwości. Niedługo, jak tylko pierwsi wielkopowierzchniowi najemcy wprowadzą się do nowych projektów, właściciele starszych obiektów będą musieli jeszcze mocniej się starać, by móc z sukcesem przeprowadzić rekomercjalizację powstałych w ten sposób wakatów. To z pewnością będzie jedno z głównych wyzwań rynku biurowego w Warszawie w najbliższym czasie – dodaje Daniel Czarnecki z Savills.