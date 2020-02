Warszawski rynek biurowy wciąż bije rekordy, a najemcy żywo na nie reagują

Według raportu „Occupier Economics” firmy doradczej Cresa Polska rok 2019 był rekordowy pod względem popytu brutto na stołecznym rynku biurowym. Wolumen transakcji najmu w 2019 r. wyniósł prawie 880 tys. mkw., czyli o blisko 42 000 mkw. więcej niż w najlepszym do tej pory 2015 r. Łączny wolumen za cztery kwartały ubiegłego roku był o ok. 7% wyższy w porównaniu ze średnią roczną z lat 2015-2019.

- Podaż powierzchni biurowej utrzymuje się na wysokim poziomie, ale silny popyt na nowe biura sprawia, że najemcy podpisują umowy w obiektach zaplanowanych do oddania do użytku już nie tylko w 2020 r., lecz również w 2021 roku – mówi Artur Sutor, Partner, dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Biurowych w firmie Cresa Polska.

Zasoby powierzchni biurowej na rynku warszawskim wzrosły w ciągu roku o około 2,3% i aktualnie wynoszą 5,59 mln mkw. Od początku stycznia do końca grudnia 2019 roku do użytku oddano w Warszawie 17 nowych budynków biurowych o łącznej powierzchni ok. 162 200 mkw. Nowymi projektami zrealizowanymi w IV kw. były EC Powiśle B1 (5000 mkw., White Star Real Estate) oraz Mennica Legacy West (14 900 mkw., Golub GetHouse), które znajdują się w lokalizacjach cieszących się dużą popularnością wśród najemców.

Największymi transakcjami w 2019 roku było wynajęcie 45 600 mkw. w biurowcu Mennica Legacy Tower przez mBank, renegocjacje: biura Orange w Miasteczku Orange (44 850 mkw.) i T-Mobile w kompleksie Marynarska 12 (27 400 mkw.). Dużą umowę podpisało także PKO BP w biurowcu Chmielna 89 (24 000 mkw.)

Absorpcja powierzchni biurowej w czterech kwartałach 2019 roku wyniosła 195 800 mkw. i była aż o 48% niższa niż pod koniec 2018 r.

– Na koniec IV kw. 2019 roku wskaźnik pustostanów wyniósł 7,7%, czyli był aż o 1 p.p. niższy niż przed rokiem. Od połowy 2016 roku, gdy udział powierzchni niewynajętej w całkowitych zasobach wzrósł do najwyższego poziomu od siedmiu lat (15,1%), wartość wskaźnika pustostanów systematycznie spada, co wynika zarówno z dużego popytu wśród najemców, jak i rosnącego efektu bazy – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa w Cresa Polska.

Aktualne wywoławcze stawki czynszowe wynoszą od 12,5-14,5 EUR/mkw./miesiąc na Służewcu, przez 12,5-14,5 EUR przy Alejach Jerozolimskich i 16,5-19,5 EUR na Nowej Woli, aż do 17-23 EUR/mkw./miesiąc w Centralnym Obszarze Biznesu.

– Pomimo znacznie niższych stawek czynszowych w porównaniu z lokalizacjami centralnymi i relatywnie wysokiego wskaźnika pustostanów, Służewiec Przemysłowy przyciąga kolejnych najemców dzięki realizowanym tu inwestycjom drogowym i rozbudowie innych funkcji miastotwórczych. Czynsze w Warszawie utrzymują się na stabilnym poziomie, ale ważnym czynnikiem determinującym koszty najmu biur są nadal rosnące opłaty eksploatacyjne – komentuje Artur Sutor.