Wnioski te pochodzą z trzeciej edycji badania Allianz Partners' Vacation Confidence Index, które zostało przeprowadzone przez OpinionWay na zlecenie Allianz Partners na początku stycznia 2023 roku. Odpowiedzi udzieliło 9 337 mieszkańców Europy z 9 państw – Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski. W badaniu mierzono poziom zaufania konsumentów do podróży w 2023 roku.

Spośród państw objętych badaniem, mieszkańcy Szwajcarii są najbardziej spragnieni podróżowania – aż 80 proc. liczy na wyjazd w tym roku. Tuż za nimi znajdują się Włosi, Austriacy i Brytyjczycy (79 proc.). Na końcu zestawienia są Holendrzy (68 proc.).

Odsetek badanych, którzy wierzą, że będzie stać ich na tegoroczne letnie wyjazdy w tym roku, jest wysoki we wszystkich badanych grupach wiekowych. Najmocniej o tym przekonane są jednak osoby pomiędzy 25. a 34. rokiem życia. W tej grupie 78 proc. ankietowanych jest pewnych wakacyjnych podróży. Jednocześnie różnice są niewielkie bez względu na wiek – w grupie osób 50+, która posiadała najniższy wynik, wciąż mówimy o współczynniku wynoszącym 73 proc.

28 proc. wszystkich ankietowanych stwierdziło, że w związku z trwającym kryzysem klimatycznym prawdopodobnie zmieni swoje plany jeszcze w kontekście zimowych wyjazdów. Istnieją jednak znaczące różnice w opiniach nt. powiązania podróży z kryzysem klimatycznym pomiędzy młodszymi i starszymi podróżnymi. 40 proc. badanych poniżej 35. roku życia jest skłonnych zmienić swoje plany podróży ze względu na obawy związane z klimatem, np. obrać inną destynację, ograniczyć budżet lub skrócić czas trwania podróży. Obawy te wyraziło również 31 proc. osób z grupy wiekowej 35-49 lat. Powyżej 50 roku życia odsetek skłonnych podjąć podobne wyrzeczenia spada do zaledwie 16 proc. badanych.

Są to dobre dane po bardzo trudnych latach dla osób kochających podróże. Europejczycy wierzą w szansę na wakacyjne wyjazdy do końca 2023 roku. Pomimo znaczącego wzrostu kosztów utrzymania chcą podróżować, co dobrze rokuje dla całej branży turystycznej - skomentował Joe Mason, Chief Marketing Officer - Travel w Allianz Parters.