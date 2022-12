Centra FACTORY z portfolio NEINVER kolejny raz okazały się najbardziej znanymi obiektami z ofertą outletową w Polsce. Ich rozpoznawalność jest bliska 90 procent.

Klienci polskich outletów jako szczególną wartość obiektów tego segmentu wskazują niskie ceny dostępne przez cały rok (59 proc.) i szeroką ofertę marek (36 proc.). To główne czynniki, motywujące ich do odwiedzin. 28 proc. respondentów kupuje tylko w jednym, wybranym przez siebie obiekcie, a 29 proc. odwiedza kilka centrów tego formatu. 31 proc. z kolei robi zakupy zarówno w outletach jak i w centrach z regularną ofertą cenową. 10 proc. pytanych deklaruje zakupy

w internecie.

Klienci podkreślają duże zaufanie do formatu outletowego, postrzegając centra tej kategorii jako miejsca przyjazne i komfortowe, z atrakcyjną ofertą cenową i produktową. To pokazuje jak dobrą, wartościową pozycję zbudowała branża na przestrzeni minionych 20 lat, odkąd NEINVER otworzył pierwsze centrum outletowe w Polsce. Bardzo duża jest też dzisiaj grupa outletowych klientów. To zarówno pokolenie wychowane na zakupach w centrum tego formatu jak i osoby, które zmieniły swoje przyzwyczajenia zakupowe, od 25 roku życia do 65 lat. Dla wszystkich ważnym czynnikiem jest czas, dlatego doceniają obiekty, skupiające atrakcyjne, promocyjne oferty w jednym miejscu – podkreśla Natalia Wiśniewska, Marketing Manager NEINVER.