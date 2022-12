65 proc. Polaków popiera zakaz pakowania żywności w plastik. Zdaniem 52 proc. polskich konsumentów karton i papier są najbardziej ekologicznymi opakowaniami.

Jak wynika z cyklicznego badania EKObarometr, przeprowadzonego przez pracownię SW RESEARCH we współpracy z Grupą Akomex, aż 65 proc. Polaków opowiada się za wprowadzaniem w Polsce przepisu zakazującego sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach.

Według większości badanych idealnym materiałem do zastąpienia plastiku jest papier i karton.

Już ponad połowa ankietowanych wskazuje takie opakowania jako najbardziej ekologiczne.

W 2019 roku Unia Europejska wprowadziła zakaz sprzedaży i używania jednorazowych plastikowych produktów. Państwa UE dostały 2 lata na dostosowanie swoich ustaw do nowej tzw. plastikowej dyrektywy. Z początkiem 2022 roku we Francji wprowadzono zakaz pakowania większości żywności w opakowania plastikowe. Przyjęta przez francuski parlament ustawa m.in. zobowiązuje producentów oraz dystrybutorów do ponownego wykorzystania lub poddania recyklingowi niesprzedanych produktów nieżywnościowych. Już w 2023 roku podobną, ekologiczną ścieżką podążą Hiszpanie, a podobne przepisy w mniejszym lub większym wymiarze stosuje się już w ponad 20 krajach europejskich.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez SW Research we współpracy z Grupą Akomex – polscy konsumenci coraz bardziej wymagają proekologicznych postaw od firm. Za wprowadzeniem zakazu sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach opowiada się 65 proc. Polaków, a wśród nich aż 70 proc. badanych kobiet i blisko 60 proc. pośród wszystkich ankietowanych mężczyzn. Grupą wiekową najchętniej popierającą zakaz sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach są osoby powyżej 65 roku życia. Aż 73 proc. ankietowanych w tej grupie wiekowej uważa, że jest to słuszne działanie. Negatywnie na pomysł rezygnacji z opakowań plastikowych w sprzedaży owoców i warzyw zareagowało tylko 13 proc. respondentów. Zgodnie z wynikami badań konsumenci wskazują także, że produkty wytwarzane z kartonu oraz papieru są najbardziej ekologicznymi opakowaniami. Tego zdania jest 52 proc. respondentów. 30 proc. badanych jako proekologiczne opakowanie wymienia szkło, a 10 proc. wskazuje na drewno.

- Polska jest jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, który nie wprowadził żadnych ograniczeń w zakresie produkcji opakowań plastikowych. Cel wprowadzenia tej dyrektywy jest jasny: zahamowanie wzrostu obciążenia środowiska odpadami właśnie z tego produktu. W okresie wakacyjnym Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i wciąż czekamy na dalszy bieg tej sprawy. Z badania wprost wynika, że większość Polaków chce takich zmian i systematycznego ograniczania produkcji plastikowych opakowań, używanych szczególnie w przemyśle spożywczym. Z licznych analiz wynika, że to dobre rozwiązanie nie tylko dla naszego pokolenia, ale także kolejnych generacji Polaków. Należy podkreślić, że polski przemysł jest już dobrze przygotowany do systematycznego wycofywania plastiku z naszego życia codziennego i zaproponowania nowego rodzaju opakowań. To otwiera drogę do szerszego stosowania przez handel opakowań ekologicznych wykonanych także z kartonu czy papieru – zauważa Grzegorz Łajca, Prezes Zarządu Grupy Akomex.

Kolejne zmiany dotyczące ograniczania w produkcji opakowań plastikowych mają się pojawić w 2025 roku. Wówczas wieczka i nakrętki plastikowe będzie można wprowadzić do obrotu tylko, jeśli będą na stałe przymocowane do butelek i pojemników. Od 2025 roku plastikowe butelki będą musiały być wyprodukowane w minimum 25 proc. z materiału pochodzącego z recyklingu. Zmieni się także poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek na napoje jednorazowego użytku – ma on wynieść 77 proc.

Badanie Ekobarometr zostało przeprowadzone przez pracownię SW RESEARCH we współpracy z Grupą Akomex. Zbadano reprezentatywną grupę Polaków, liczącą 1583 osoby.