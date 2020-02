Wpływ zmian demograficznych na rynek nieruchomości do roku 2030

693 mln osób z powojennego wyżu demograficznego osiągnie wiek emerytalny, a 1,3 mld ludzi z pokolenia Z będzie wchodzić na rynek pracy – to nowe szanse i wyzwania dla miast całego świata.

Z raportu „Demographic Shifts: The World in 2030”, przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, wynika, że procesy związane zarówno z przechodzeniem na emeryturę osób z powojennego wyżu demograficznego, jak i wkraczaniem na rynek pracy przedstawicieli pokolenia Z, w połączeniu z innymi zmianami demograficznymi, będą miały istotne następstwa dla najemców i inwestorów na rynkach nieruchomości oraz decydentów na całym świecie. Wszyscy uczestnicy rynku powinni mieć świadomość wpływu powyższych trendów oraz możliwości przygotowania się do tego, aby jak najlepiej wykorzystać pojawiające się szanse.

W raporcie przedstawiono analizę zasadniczych zmian w strukturze siły roboczej na całym świecie w związku z tym, że na przestrzeni kolejnych 10 lat aż 693 mln osób z powojennego wyżu demograficznego osiągnie wiek emerytalny, a 1,3 mld ludzi z pokolenia Z zacznie wchodzić na rynek pracy. Raport zawiera także opis różnic w podejściu do pracy i stylu życia wśród osób z wyżu demograficznego, millenialsów i przedstawicieli pokolenia Z, a także przedstawia ich wpływ na miasta i globalne rynki nieruchomości.

Obserwowane trendy demograficzne będą determinowały tempo wzrostu w miastach na całym świecie - mówi dr Dominic Brown, dyrektor działu badań i analiz w regionie Azji i Pacyfiku, Cushman & Wakefield, autor raportu. - Miasta będą musiały wykreować się jako miejsca przyciągające najlepszych pracowników, stwarzając przy tym wyjątkowe szanse i możliwości na rynkach nieruchomości zarówno dla najemców, jak i inwestorów.

Czynniki demograficzne będą miały ogromny wpływ na rynek nieruchomości w ciągu wielu kolejnych lat. Wchodzenie na rynek pracy nowych pokoleń, połączone ze wzrostem odsetka osób 55+ oraz zwiększanie się populacji miast będą determinować kierunki rozwoju każdego sektora rynku nieruchomości. Coraz częstsze powstawanie obiektów wielo- zamiast jednofunkcyjnych, wzrost popularności co-livingu, w tym projektów dla klientów z różnych grup wiekowych, jak również wzrost znaczenia logistyki miejskiej to tylko niektóre z trendów, które widoczne będą również na polskim rynku – mówi Katarzyna Lipka-Nawrocka, dyrektor działu badań i doradztwa, Cushman & Wakefield - Deweloperzy i właściciele nieruchomości, jak również korporacje staną przed wieloma wyzwaniami, związanymi z koniecznością wykreowania projektów i miejsc pracy atrakcyjnych dla osób należących do kilku pokoleń, mających różne podejście do życia i oczekiwania względem miejsca zamieszkania, pracy, zakupów oraz spędzania wolnego czasu.