Wyjazdy integracyjne z roku na rok ewoluują. Na obecny kształt tego typu imprez ogromny wpływ miała pandemia COVID-19. Wówczas wiele firm zrezygnowało z organizacji eventów dla swoich pracowników. Dziś sytuacja uległa diametralnej zmianie. Załogi chętniej niż kiedykolwiek wcześniej biorą udział w szkoleniach, zabawach team buildingowych i wspólnych wyjazdach. Oto najważniejsze trendy w branży na nadchodzący rok.

Wysoka inflacja i rosnące koszty sprawiają, że firmy przykładają coraz większą uwagę do tego, w jaki sposób wydają środki finansowe. Widocznym trendem na 2023 rok będzie… planowanie. Firmy będą rezerwować miejsca z wyprzedzeniem, by mieć pewność niezmienności kosztów.

- Firmy, które organizują wyjazdy integracyjne, chcą mieć dokładnie zaplanowany budżet. W związku z tym poszukują miejsc, które zapewnią im gwarancję ceny. Już dziś mamy zabookowanych część terminów na 2023 rok. To wyraz ostrożności i chęci posiadania czegoś pewnego w niepewnych czasach – wyjaśnia Joanna Hoc-Kopiej, ekspert od organizacji imprez, reprezentująca Dwór Korona Karkonoszy. – Wcześniejsza rezerwacja obiektu daje gwarancję miejsc. Prognozy pokazują, że w 2023 roku możemy notować boom na wyjazdy firmowe. Warto zabezpieczyć się już dziś i wybrać miejsce idealnie dopasowane na miarę naszych potrzeb.

Coraz więcej firm postawi na wyjazdy integracyjne podczas których pracownicy będą szkolić umiejętności miękkie. To kolejny mega trend na 2023 rok. Dlaczego? Co trzeci pracodawca przyznaje, że ma problem ze zrekrutowaniem pracowników wykazujących się wysoką odpornością na stres i umiejętnościami adaptacyjnymi. Rozwiązaniem jest team building.

W strukturach firmy często pojawiają się nowe osoby, które mają problem z wyrażaniem własnych emocji i potrzeb. Podczas wyjazdu integracyjnego można uczyć się współpracy z drugim człowiekiem, a także działania pod wpływem stresu i presją czasu. Przykładem mogą być wypady survivalowe w góry. Podczas nich uczestnicy muszą ze sobą współpracować, by znaleźć rozwiązanie danego problemu i odpowiednią drogę do celu. Świetnie sprawdzają się także gry terenowe, gdzie wymagana jest współpraca – dodaje Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy.

W jaki sposób pracownicy będą szkolić umiejętności miękkie? Na pewno podczas zawodów sportowych, turniejów kulinarnych, gier terenowych, a także podczas… wspólnie spędzanego czasu w trakcie górskich wędrówek.

Personalizacja, zaangażowanie i targetowanie – to kluczowe słowa, jakie będą przyświecać eventom w formie hybrydowej. W ciągu dwóch lat organizatorzy imprez przetestowali wiele modeli eventów. Jakie będzie nastawienie w przyszłym roku? Kluczowa stanie się personalizacja, a więc dopasowanie wydarzenia do pracowników, zawodu jaki wykonują i potrzeb zespołu. Firmy będą badać także zaangażowanie pracowników. W związku z tym wybiorą eventy, które pomogą im aktywizować uczestników.

Zrównoważony rozwój to ważny społecznie temat. I gorący. Podczas organizacji eventów firmy będą wybierać takie kierunki i obiekty, które pomogą im zmniejszyć ślad węglowy i sprawią, że staną się postrzegane jako eko przedsiębiorstwo.

W związku z dążeniem do bycia eko firmą popularne staną się kierunki, które kojarzone są z naturą. Na pewno wiele przedsiębiorstw wybierze polskie góry. Będą poszukiwać rozrywek na łonie natury, takich jak wyprawy survivalowe czy spływy kajakowe, a także wycieczki rowerowe. Wszystko, co zachęci pracowników do aktywności fizycznej i nieco odciągnie od zgiełku miasta. Firmy jeszcze bardziej docenią tradycyjną, góralską kuchnię, a także regionalne wyroby – wylicza Anna Goławska z Commplace.