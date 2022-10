Okres izolacji społecznej i nowe wyzwania wynikające z przejścia na pracę zdalną niewątpliwie wpłynęły na obecny kształt rynku pracy. W badaniu Michael Page, przeprowadzonym pod koniec 2021 roku, ankietowani kandydaci wskazali, że odczuwają większy poziom frustracji i złości (18 proc.) oraz niższy poziom motywacji i energii (17 proc.) niż przed pandemią. Aż połowa badanych przyznała, że czuje większą presję ze strony pracodawcy. Według 88 proc. respondentów idealne miejsce zatrudnienia powinno pozwalać na utrzymanie odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Podstawą relacji między pracownikiem a pracodawcą jest zaufanie. Można je bardzo łatwo stracić, szczególnie gdy lider nie wywiązuje się ze swoich obietnic.

Dzisiaj dla ludzi wchodzących na rynek pracy wynagrodzenie nie jest najważniejsze, liczy się reputacja firmy, perspektywy rozwoju, ale także tzw. wellbeing – młodzi nie chcą się zaharowywać, tylko mieć czas na życie prywatne. To, co najbardziej doskwiera pracownikom w postawie szefa, to opór wobec zmian. Praca z nieelastycznym przełożonym zniechęciłaby 43 proc. respondentów, którzy wzięli udział w naszych badaniach – mówi Radosław Szafrański, dyrektor zarządzający w PageGroup Polska.