Ceny rosną, a Polacy tną wydatki i poszukują oszczędności. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez NielsenIQ Consumer Outlook Survey, już 64 proc. konsumentów ogranicza swój koszyk tylko do niezbędnych rzeczy.

Rośnie także skłonność do szukania okazji. 37 proc. klientów wybiera dziś w sklepach przecenione produkty, a 33 proc. sięga po tańsze marki. Aż 68 proc. robi natomiast zakupy w sklepach, w których cena jest najniższa. Budżet przed wypadem do sklepu planuje nawet 43 proc. ankietowanych – czytamy.

W skali mikro popularność smart shoppingu nawet przybiera na sile, stając się codziennością wielu gospodarstw domowych. Widać to w sondach konsumenckich, jakie przeprowadziły w marcu centra handlowe Nowe Czyżyny w Krakowie i Nowe Bielawy w Toruniu.

Ponad 69 proc. osób, które wzięły w nich udział, zadeklarowało, że regularnie robi zakupy na promocjach i korzysta z rabatów, jakie różnymi kanałami oferują sklepy. Ponadto, 3 na 4 klientów jest na bieżąco z promocjami i śledzi je, korzystając przy tym zarówno np. z tradycyjnych gazetek i aplikacji mobilnych.

Pogoń za rabatem to nie jedyny sposób na oszczędzanie. Ponad połowa kupujących (51 proc.) wybiera się dziś na zakupy z wcześniej ustaloną listą, trzymając się ściśle ustalonych planów i budżetu. Niemal 52 proc. jest z kolei skłonne zrezygnować z zakupu produktu lub usługi, jeśli aktualna cena jest za wysoka – podają Nowe Czyżyny i Nowe Bielawy.

W dobie wysokich cen klient jest coraz lepiej przygotowany do zakupów i – co zauważalne w ostatnim roku – doskonale zorientowany w cenach produktów. Zakupy impulsywne, czyli pod wpływem emocji, należą obecnie do rzadkości. Częściej za to obserwuje się dobrze zaplanowany i przemyślany shopping, który poprzedza analiza cen i promocji. Wszystko po to, aby kupić produkt dobrej jakości, ale w odpowiednio niskiej cenie. Tak wyglądają zakupy zarówno w sklepach z elektroniką czy kosmetykami, jak również w sklepach spożywczych – zauważa Marta Drzewiecka.