Wysoka ocena satysfakcji udziału w wydarzeniu, kolejny rekordowy, względem poprzedniej edycji, ekwiwalent publikacji na poziomie niemal 180 mln zł oraz ponad 90 proc. deklaracja chęci wzięcia udziału w kolejnym Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Tak w dużym skrócie prezentują się statystyki minionej edycji jednego z czołowych wydarzeń biznesowych Europy Środkowej.

Podczas Kongresu, po raz pierwszy, swoją obecność zaznaczyła również sztuczna inteligencja.

– Podczas tegorocznego Kongresu po raz kolejny przekonaliśmy się, że fundamentem gospodarki wciąż pozostaje dialog, szczególnie że przyszło nam funkcjonować w czasach niezwykłej niestabilności. Rozmawiając o kształcie nowej europejskiej gospodarki, wspólnie doszliśmy do wniosku, że jej odbudowa, walka z inflacją, a także bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe to absolutne podstawy, do których musimy dążyć, by zachować równowagę – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

XV Europejski Kongres Gospodarczy odbył się w dniach 24-26 kwietnia 2023 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Kongres w liczbach

11 tys. uczestników stacjonarnych;

7 tys. śledzących debaty online;

ponad 1200. prelegentów;

prawie 170 sesji tematycznych;

235. partnerów i sponsorów.

Dane o XV Europejskim Kongresie Gospodarczym. / ilustr. PTWP

O ocenę XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego słuchaczy, panelistów i partnerów, na zlecenie organizatora, zapytała firma BCMM – badania marketingowe*. Odsetek stacjonarnych słuchaczy zadowolonych z uczestnictwa w wydarzeniu pozostaje taki sam w porównaniu do poprzedniej edycji Kongresu (87 proc.) i wciąż utrzymuje najwyższą wartość w historii realizowanych pomiarów. Zadowolenie z uczestnictwa w katowickim spotkaniu wyraziło 92 proc. panelistów oraz 87 proc. partnerów wydarzenia. Aż 91 proc. uczestników i 84 proc. prelegentów zadeklarowało swój udział w kolejnej edycji kongresu w 2024 roku.

Dane o XV Europejskim Kongresie Gospodarczym. / ilustr. PTWP

Najwyżej oceniany aspekt organizacyjny tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego to lokalizacja wydarzenia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, która została oceniona na poziomie 9,3 punktów w 10-ciostopniowej skali. Bardzo wysoko oceniony został również internetowy system wydarzenia (ocena 8,7). Dla uczestników kongresu satysfakcjonujące były również merytoryczne aspekty – zarówno interesująca tematyka wystąpień, sesji i paneli dyskusyjnych, jak i profesjonalna moderacja oraz opinie przedstawione przez zaproszonych ekspertów.

Dane o XV Europejskim Kongresie Gospodarczym. / ilustr. PTWP

Słuchacze tegorocznej edycji kongresu docenili również efekty, które przyniosło im uczestnictwo w tym wydarzeniu. Możliwość poznania szerzej zjawisk i trendów gospodarczych, które wpierają w podejmowaniu decyzji, została oceniona aż na 8,2 w 10- cio stopniowej skali. Z kolei na 7,9 punktów oceniono możliwości, które daje Kongres w pozyskiwaniu i nawiązywaniu nowych kontaktów, które w przyszłości przydają się w pracy oraz biznesie. Prestiż, jaki przynosi uczestnictwo w Kongresie pod kątem wizerunku uczestnika, firmy czy instytucji został oceniony na 7,5 punktów.

Dane o XV Europejskim Kongresie Gospodarczym. / ilustr. PTWP

Absolutnym rekordem Kongresu okazał się w tym roku rozgłos medialny związany z wydarzeniem. Ekwiwalent reklamowy, czyli wskaźnik wyrażający wartość pieniędzy, jaką należałoby wydać na publikację lub emisję danego przekazu, gdyby był on reklamą, przyniósł aż 178,2 miliona złotych, co przełożyło się na ponad 52 tys. publikacji w szeroko rozumianych mediach. Na tegoroczne wydarzenie zakredytowało się ponad 600. dziennikarzy reprezentujących 227 redakcji oraz 50. patronów medialnych.

Dane o XV Europejskim Kongresie Gospodarczym. / ilustr. PTWP

XV Europejski Kongres Gospodarczy również zrealizowany został z niemałym rozmachem. Zapewniając uczestnikom wysoki komfort uczestnictwa i czyniąc wydarzenie multimedialnym oraz dostępnym online z każdego miejsca na świecie, wydarzenie obsługiwało aż 120 techników z zapleczem w postaci 8. tirów wypełnionych sprzętem. Podłączono 200 mikrofonów, korzystano z niemal 100. laptopów, a w szczytowych momentach równolegle transmitowano aż 19 sesji tematycznych.

Dane o XV Europejskim Kongresie Gospodarczym. / ilustr. PTWP

– Miniona edycja kongresu po raz kolejny udowodniła, że obrana przez nas strategia oparta o rozbudowane formy przekazu przynosi pozytywne efekty. Szereg innowacji, które wprowadzamy każdego roku, przekłada się na jeszcze wyższe zasięgi, a dzięki retransmisjom sesji dostępnym online w każdej chwili, od ręki, efekty naszych starań rosną jeszcze długo po samym wydarzeniu – podsumowuje Wojciech Kuśpik.

*Badania wśród uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023 na reprezentatywnych próbach badawczych przeprowadził instytut badawczy BCMM – badania marketingowe.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.