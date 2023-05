Inflacja i rosnące ceny nie zniechęcają Polaków do sięgania po produkty ekologiczne. Przeciwnie, zainteresowanie tego typu żywnością, kosmetykami i ubraniami utrzymuje się.

Zainteresowanie produktami ekologicznymi widać w sondach konsumenckich, jakie przeprowadziły centra handlowe Nowe Czyżyny w Krakowie i Nowe Bielawy w Toruniu.

65 proc. ankietowanych jest zdania, że tego typu jedzenie jest zdrowsze.

Z oferty eko lub bio nie korzysta dziś 23 proc. konsumentów, którzy wzięli udział w sondzie.

Oba obiekty zapytały klientów o ich aktualny stosunek do produktów eko. Aż 75 proc. klientów robiących zakupy w centrach handlowych zadeklarowało, że w ich koszykach regularnie pojawiają się towary oznaczone przez producenta jako ekologiczne lub bio. W grupie tej 84 proc. stawia najczęściej na produkty spożywcze.

Powód? 65 proc. jest zdania, że tego typu jedzenie jest zdrowsze. 2 proc. wybiera je natomiast ze względu na lepszą jakość, a 20 proc. w trosce o środowisko naturalne. Dla 16 proc. jest ono istotnym komponentem codziennej diety. Ponad 10 proc. uważa natomiast, że produkty spożywcze eko i bio są po prostu smaczniejsze.

W ostatnich 5 latach można dostrzec znaczący wzrost świadomości konsumentów, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty spożywcze, które dziś przodują w zakupowym eko-trendzie w Polsce – mówi Marta Drzewiecka z Greenman Poland.

Polacy kupują coraz rozważniej. Zwracają uwagę na pochodzenie towaru, jego skład, przyznane eko certyfikaty, które jak podaje Polska Izba Żywności Ekologicznej ważne są już dla ponad 74 proc. kupujących, a także na to, czy nabywany produkt powstał w sposób zrównoważony, czyli bez szkody dla środowiska i ekosystemu – mówi.

To trend konsumencki, który będzie się rozwijał. Tym bardziej, że inflacja nie skłania do całkowitej rezygnacji z zakupów. Jak czytamy w wynikach sond, niemal co trzecia osoba kupująca jedzenie oznaczone jako eko lub bio zamierza jedynie nieznacznie ograniczyć wydatki na tego typu produkty. Blisko 30 proc. nie planuje niczego zmieniać w swoich przyzwyczajeniach.

Rynek eko produktów spożywczych wciąż rośnie. Pojawia się na nim coraz więcej małych firm i zakładów, ale do gry wchodzą też znaczący gracze, w tym sieci dyskontowe i hipermarkety. To dobrze wróży temu segmentowi. Tym bardziej, że jego rozwój nakręca popyt, który w Polsce nieprzerwanie rozwija się od 2020 roku – mówi.

Zresztą konsumenci z większym zainteresowaniem spoglądają nie tylko na ofertę spożywczą. Już 41 proc. ankietowanych przez Nowe Czyżyny i Nowe Bielawy wskazało, że również przy zakupach odzieżowych kieruje się tym, czy produkt lub marka jest eko. Z kolei prawie 68 proc. sięga po ubrania z drugiej ręki, kupowane np. w sklepach cyrkularnych, second handach czy sklepach charytatywnych.

Branża modowa ewoluuje. Jeszcze kilka lat temu ubrania eko były skromnym dodatkiem do oferty, dziś powoli w nich dominują. Pojawiają się ubrania z materiałów z recyclingu np. bambusa czy miazgi drzewnej, stawia się także na naturalne materiały – bawełnę czy len – mówi.

– Przybywa marek, które w swojej działalności uwzględniają czynniki ESG i tworzą całe linie ubrań, butów czy dodatków, które powstają z myślą o środowisku, np. poprzez zmniejszenie zużycia wody i energii w procesie produkcji. W sklepach zaczynają też pojawiać się pojemniki na używane rzeczy. Rynek więc reaguje na popyt, jaki nakręca świadomy konsument – dodaje.

Mocno w górę idzie także zainteresowanie kosmetykami. Te ekologiczne, powstałe z naturalnych składników lub wegańskie kupuje już niemal 29 proc. ankietowanych przez centra handlowe. – Klient, który kupuje eko żywność, przenosi swoje preferencje także na inne obszary koszyka. Marki kosmetyczne, ale też drogeryjne, dostrzegają ten trend i przystosowują się do potrzeb rynku - mówi Marta Drzewiecka.

Obecnie niemal każdy brand w tym segmencie ma w swojej ofercie kosmetyki eko, bio, wegańskie lub powstałe na bazie naturalnych składników. Branża ta przykłada także coraz większą wagę do tego, jak pakowany produkt, ograniczając np. wykorzystanie plastikowych opakowań, na rzecz tych z recyclingu – dodaje.

Ale popularność produktów eko/bio widać w jeszcze jednym. Polacy coraz częściej kupują je w hiper- i supermarketach. Dla blisko 82 proc. to obecnie podstawowe źródło takich produktów. Prawie 25 proc. korzysta natomiast z oferty bazarów, 17 proc. niewielkich sklepów, a 12 proc. odwiedza sklepy specjalistyczne. Ponad 6 proc. korzysta z kolei z oferty sklepów internetowych. Tyle samo odwiedza targi żywności eko i bio.

Nie oznacza to jednak, że nie brak barier zakupowych. Z oferty eko lub bio nie korzysta dziś 23 proc. konsumentów, którzy wzięli udział w sondzie. Blisko połowa jako przyczynę podaje zbyt wysokie ceny, 27 proc. nie ma czasu na poszukiwanie tego typu towaru na półkach, a 20 proc. jest zdania, że oferta tego typu jest, póki co, słabo dostępna.