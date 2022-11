Co roku sezon świąteczny powoduje boom zakupowy, który zaczyna się zazwyczaj już w początku listopada. Wielu konsumentów skłania się do kupowania kosmetyków w prezencie.

Serwis parcelLab udostępnił wnioski na temat zachowań klientów i klientek w sezonie świątecznym, które mogą pomóc zrewidować sposoby promocji produktów, na których sprzedaży szczególnie zależy sklepowi czy sieci.

Kupujący są cztery razy bardziej skłonni do kupowania produktów zdrowotnych i kosmetycznych online niż wcześniej.

Zakupy w szczycie okresu świątecznego to zazwyczaj prezenty sezonowe.

42 proc. konsumentów w USA kupuje teraz produkty zdrowotne i kosmetyczne online.

Wolumen dostaw dla sektora zdrowia i urody wzrósł w 2021 roku o 70 proc.

Kategoria Zdrowie i Uroda w końcu na dobre przestaje być domeną sklepów stacjonarnych, kierując się zapotrzebowaniem klientów na możliwość zrobienia zakupów z własnej kanapy. Kupowanie produktów kosmetycznych online stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek – częściowo dzięki inteligentnym narzędziom, takim jak widgety polecające produkty, rozszerzona rzeczywistość do testowania produktów i konsultanci ds. urody dostępni za pośrednictwem czatu na żywo. Sprzedaż napędzają zakupy prezentów, dbanie o siebie i wakacje last minute.

Zakupy w szczycie okresu świątecznego to zazwyczaj prezenty sezonowe. Przez prezenty sezonowe rozumie się kalendarze adwentowe, zestawy prezentowe typu koszykowego, limitowane edycje produktów. Odnotowuje się także gwałtowny wzrost rezerwacji wakacyjnych, co oznacza wzrost cen i sprzedaży kosmetyków podróżnych i ochrony przeciwsłonecznej. Tymczasem Pinterest twierdzi, że produkty do samodzielnej pielęgnacji rządzą ich tablicami.

42 proc. konsumentów w USA kupuje teraz produkty zdrowotne i kosmetyczne online. Te wyniki można ekstrapolować na sytuację w Europie. E-commerce dla zdrowia i urody jest tylko tuż za drogeriami, aptekami i masowymi merchandiserami. Co więcej, klienci, którzy zdecydują się na zakupy online, są zazwyczaj dobrze poinformowani o swoich produktach… i są skłonni zapłacić więcej za jakość.