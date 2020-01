Zrównoważony rozwój ważny dla 93 proc. inwestorów w Europie

Inwestorzy na rynku nieruchomości zaczną wdrażać strategie minimalizujące negatywny wpływ branży na środowisko szybciej niż przewidywano – wskazuje raport CBRE „Market Outlook 2020. EMEA”. Wszystko w związku ze zmianami klimatycznymi, z którymi mamy teraz do czynienia. Jak wskazują eksperci CBRE, aż 93% inwestorów w Europie deklaruje uwzględnianie w swoich decyzjach kwestii zrównoważonego rozwoju - środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG). Do rosnącego poczucia odpowiedzialności w branży przyczyniają się też najemcy. Aż 72 proc. z nich woli budynki z certyfikatem WELL, który poświadcza zdrowe i komfortowe warunki dla użytkowników budynków.

- Budowa i eksploatacja budynków obejmuje aż 39% rocznej światowej emisji gazów cieplarnianych. To ogromne wyzwanie dla branży, która w obliczu aktualnych wydarzeń na świecie będzie musiała szybciej zderzyć się z tym zadaniem. Na szczęście technologia, którą teraz dysponujemy pozwala nie tylko minimalizować negatywny wpływ na środowisko, ale daje też korzyści w perspektywie długoterminowej, co zachęci właścicieli budynków i firm do uwzględniania założeń ESG – mówi Jonathan Steer, dyrektor działu doradztwa budowlanego w Europie Środkowo-Wschodniej, CBRE.

Produkcja i transport materiałów budowlanych oraz sama budowa odpowiadają za 11% światowej emisji gazów cieplarnianych, a późniejsza eksploatacja (np. ogrzewanie zimą i chłodzenie latem) za 28% takiego zanieczyszczenia. Wszystko wskazuje na to, że 2020 rok będzie czasem podkręconego tempa zmian. Branża nieruchomości zacznie przyjmować strategie i wprowadzać rozwiązania, które zminimalizują negatywny wpływ na środowisko. Przedstawiciele World Green Building Council przekonują wręcz, że przy wprowadzeniu odpowiednich zmian, do 2050 roku sektor nieruchomości może zminimalizować do zera emisję dwutlenku węgla.

Branża na dobrej drodze

Na poziomie nieruchomości zrównoważony rozwój oznacza m.in. ograniczanie emisji dwutlenku węgla poprzez produkcję części energii przez zamontowane na dachu instalacje fotowoltaiczne. Tego typu rozwiązania stają się coraz bardziej popularne dla m.in. budynków magazynowych i hal produkcyjnych, gdzie większość wytwarzanej energii z instalacji konsumowana jest na bieżąco, co stanowi najbardziej efektywny sposób ich użytkowania. Jednym z ostatnich przykładów takiego zainteresowania jest przeprowadzone dla jednego z klientów CBRE studium wykonalności instalacji fotowoltaicznych na budynkach magazynowych znajdujących się w okolicach Strykowa. Zaproponowano tam instalacje składające się łącznie z 4,5 tys. modułów, o łącznej mocy ok. 1,5 MWp. Instalacja tego typu jest w stanie pokryć znaczną część rocznego zapotrzebowania budynku magazynowego na energię elektryczną.

