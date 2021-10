7R z nową szefową HR

Obejmie stanowisko po odchodzącej po siedmiu latach ze spółki Elżbiecie Brożek.

Priorytetem nowej szefowej HR będzie zarządzanie środowiskiem pracy zatrudnionych i wspieranie celów strategicznych 7R w okresie dynamicznego rozwoju firmy.

7R to deweloper aktywny na polskim rynku magazynowym od 2008 r. W 2020 r. liczba pracowników 7R zwiększyła się o ponad połowę w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2021 roku utrzymano dynamikę wzrostu zatrudnienia na tym samym rekordowym poziomie. Intensywna rekrutacja trwa, a według szacunków na koniec roku grono profesjonalistów rozwijających biznes magazynowy dewelopera wyniesie 170 osób.



- Za strategię HR w Spółce odpowiadała Elżbieta Brożek, która zdecydowała się na kolejne, nowe wyzwania zawodowe poza naszą firmą. Bardzo doceniamy i jesteśmy wdzięczni za energię i wysiłek, jaki Elżbieta włożyła nie tylko w stworzenie środowiska pracy w 7R, opracowanie procesów personalnych, strategii rekrutacyjnych, ale w ogóle za pomoc w budowie organizacji. Dzięki jej pracy nasze szeregi zasilają najlepsi praktycy rynku nieruchomości komercyjnych w kraju. Agnieszka Imielska będzie kontynuować rozwój działu wykorzystując swoje pomysły i doświadczenia. Agnieszka jest wybitną specjalistką z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze HR, dlatego jestem pewien, że skutecznie wesprze 7R w realizacji długofalowych planów personalnych przyczyniających się do rozwoju firmy i maksymalizacji wyników - komentuje Ryszard Gretkowski, wiceprezes zarządu 7R.

Agnieszka Imielska jest ekspertką z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu i wdrażaniu strategii HR w firmach z różnych sektorów. Swoją karierę zaczynała w bankowości i finansach, wspierając dynamiczny rozwój nowych marek na rynku polskim, m.in. Raiffeisen Bank czy Xelion Dom Inwestycyjny. Związana była też z takimi firmami jak: Play, aktywnie uczestnicząc w realizacji strategii osiągnięcia przez Play pozycji lidera na rynku telekomunikacyjnym czy innogy, gdzie, będąc dyrektorem ds. HR, rozwijała praktyki w zakresie budowania efektywnych zespołów, optymalizacji struktur oraz procesów HR. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.



- Dołączenie do zespołu 7R to dla mnie wyróżnienie. Wierzę, że moje doświadczenie oraz postawa otwarta na poszukiwanie rozwiązań i bliską współpracę z biznesem pozwoli mi w krótkim czasie przełożyć strategię firmy na szczegółowy plan działań HR, by jeszcze bardziej wzmocnić obecny team 7R i przyciągnąć nowe talenty. Moim celem jest budowanie efektywnego środowiska pracy, w którym ludzie spełniają swoje ambicje zawodowe, szanują się wzajemnie i grają do jednej bramki, realizując strategię firmową, a następnie wspólnie celebrują sukcesy. Cieszę się, że mogę być częścią tej dynamicznie rozbudowującej się branży magazynowo-przemysłowej - mówi Agnieszka Imielska, Head of HR w 7R.