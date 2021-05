7R z nową szefową marketingu i komunikacji

Zarząd firmy 7R powołał Katarzynę Dorocińską na stanowisko Head of Marketing and Communications.

W ramach nowej roli, Katarzyna Dorocińska pokieruje działem zaangażowanym w umacnianie wizerunku dewelopera na rynku nieruchomości przemysłowo-magazynowych w Polsce.

Do głównych wyzwań Katarzyny należy wypracowanie i wdrożenie nowej strategii marketingu i komunikacji dla marki 7R.

Z branżą nieruchomości Katarzyna Dorocińska związana jest od 2005 r.

Katarzyna Dorocińska posiada 25-letnie doświadczenie w obszarze projektowania graficznego, PR i marketingu, które zdobywała w Polsce, Anglii i Rosji. Przed dołączeniem do 7R przez siedem lat pełniła funkcję dyrektora ds. komunikacji i marketingu w Colliers International w Warszawie, gdzie m.in. powołała i rozwinęła dział property marketingu. Kierowała zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie strategii oraz kampanii marketingowych i komunikacyjnych Colliers, a także działania wspierające sprzedaż i budowanie marki osobistej ekspertów firmy. W 7R stanęła na czele działu marketingu i komunikacji, gdzie odpowiada za kreowanie i umacnianie wizerunku marki dewelopera oraz jego obiektów.



W ostatnich latach w 7R notujemy średni wzrost wynajmowanej powierzchni na poziomie ok. 35%, a wolumen powierzchni w budowie urósł na koniec 2020 r. o 30% rok do roku. Dynamiczny rozwój sektora logistycznego oraz silny popyt na magazyny ze strony najemców i inwestorów to dziś dla nas główne wyzwanie. Aby jak najlepiej pokazać przewagi konkurencyjne oferty 7R, takie jak proekologiczne i zaawansowane technologicznie rozwiązania oraz wysoka jakość produktu, przygotowujemy nową strategię naszej marki. Procesowi przewodzi Katarzyna, która dołącza do zespołu w ważnym momencie silnego rozwoju 7R. Bardzo się cieszę, że witamy tak wielki talent na naszym pokładzie. Jestem przekonany, że jej profesjonalizm, znajomość i wyczucie branży nieruchomości, w połączeniu ze zmysłem estetycznym, to gwarancja dalszych sukcesów marki 7R - komentuje Tomasz Lubowiecki, prezes 7R.

Z branżą nieruchomości Katarzyna związana jest od 2005 r. W pracy łączy szeroką wiedzę na temat sektora oraz umiejętności kreatywne, które doskonaliła m.in. jako Senior Designer w Colliers CRE w Londynie. Wcześniej związana była z branżą reklamową, w której zdobywała doświadczenie jako dyrektor kreatywny w moskiewskiej grupie Ascott, czy Senior Art Director w agencji LOWE GK. W swoich projektach kładzie silny nacisk na niestandardowe pomysły marketingowe, podążające za cyfrowymi trendami. Dąży do tworzenia zintegrowanych strategii marketingu i PR, skupiając się na wysokiej jakości treściach i digital marketingu.

1

2