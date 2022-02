Adam Alari wzmacnia Savills IM w sektorze living w Londynie

Adam Alari będzie Head of European Living Research w Savills IM. Fot. mat. pras









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 28 lut 2022 09:41

Savills Investment Management powołał Adama Alari na stanowisko Head of European Living Research. Adam Alari będzie pracował w Londynie, w głównej siedzibie firmy, a jego bezpośrednim przełożonym będzie Andrew Allen, Global Head of Research, Product Strategy and Development.