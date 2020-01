Adam Pustelnik wraca do Urzędu Miasta Łodzi. Będzie społecznym pełnomocnikiem ds. kontaktów z inwestorami

Łódź jeszcze skuteczniej będzie mogła zabiegać o nowych inwestorów. W tym celu do Urzędu Miasta Łodzi wraca Adam Pustelnik, były dyrektor Biura Obsługi Inwestora UMŁ. Będzie on społecznym pełnomocnikiem prezydenta miasta ds. kontaktów z inwestorami.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, informując o powołaniu społecznego pełnomocnika do spraw kontaktów z inwestorami, powiedziała: - Rozwój naszego miasta w dużej mierze jest zasługą Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ, działającego wcześniej jako Biuro Obsługi Inwestora, którym przez kilka lat skutecznie zarządzał Adam Pustelnik. Rok temu zdecydował związać swoją karierę z sektorem prywatnym, ale wspólnie podjęliśmy decyzję, że od teraz będzie pełnił funkcję pełnomocnika ds. kontaktów z inwestorami. Podkreślam, że jest to funkcja społeczna, z którą nie wiąże się wypłata wynagrodzenia.

Jak podkreśla prezydent Hanna Zdanowska, Adam Pustelnik jako dyrektor Biura Obsługi Inwestora skutecznie przekonywał inwestorów do naszego miasta. Dzięki temu, że został pełnomocnikiem, będzie mógł prowadzić rozmowy z inwestorami w imieniu miasta.

Adam Pustelnik, nowy społeczny pełnomocnik prezydent Hanny Zdanowskiej, na co dzień manager w firmie doradczej Savills, dodaje: - Uważam, że wzorce znane w krajach anglosaskich i wielu krajach zachodniej Europy, gdzie managerowie wyższego szczebla angażują się społecznie na rzecz rozwoju swoich społeczności lokalnych, to bardzo dobry model. Bardzo cieszę się, że prezydent Hanna Zdanowska zainspirowała się nim i dała mi możliwość wykazania się w podobnej roli. Moje plany związane są z Łodzią na wiele, wiele lat. Pracuję teraz w Warszawie, ale wciąż mieszkam w Łodzi i od rozwoju naszego miasta, od tego, jak będzie ono prosperować, będzie zależała jakość życia mojego i mojej rodziny. Jestem przekonany, że jako pełnomocnik prezydent Łodzi będę mógł skutecznie przyciągać inwestorów do Łodzi.