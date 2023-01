Z nowym rokiem do zespołu TFG Asset Management dołącza Adrian Bojczuk. Obejmie stanowisko Leasing Directora.

Adrian Bojczuk wesprze zespół leasingowy TFG Asset Management.

Pod opieką Adriana Bojczuka znajdą się obiekty biurowe z portfolio spółki w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

Adrian Bojczuk dotychczas pracował w strukturach JLL, gdzie doradzał klientom i reprezentował ich w procesach wynajmu. Następnie związany był z BNP Paribas Real Estate, gdzie pełnił funkcję Associate Director, Head of Landlord Representation. W kolejnych latach obejmował funkcję dyrektora zarządzającego w Polskim Holdingu Nieruchomości i był odpowiedzialny za wynajem oraz zarządzanie ponad 140 nieruchomościami w całej Polsce. Nadzorował także działania związane z projektowaniem i aranżacją powierzchni w ramach zarządzanego portfela nieruchomości. Do TFG przeniósł się z w polskiego oddziału Tétris, gdzie pełnił funkcję EMEA Investors and Landlords Client Development Director.

Cieszymy się, że Adrian Bojczuk wesprze nasz zespół leasingowy. Jego wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych, zarówno jako lider zespołu i manager, jak i pośrednik w transakcjach jest dla nas ogromną wartością. W TFG stawiamy na wiedzę, zaangażowanie i praktykę, a także dobre relacje, entuzjazm i kreatywność. Adrian idealnie wpisuję się w naszą kulturę organizacyjną dzięki swojemu doświadczeniu w negocjacjach, zarządzaniu aktywami, ekonomii i marketingu nieruchomości, budowaniu zespołów i zarządzaniu ludźmi. Wierzymy, że ta współpraca pozwoli naszej firmie jeszcze efektywniej realizować wyznaczone cele – komentuje Anna Fijałkowska, CEO TFG Asset Management.

TFG Asset Management to spółka wywodząca się z irlandzkiej grupy kapitałowej, posiadającej w swoim portfolio wysokiej klasy nieruchomości w sektorze biurowym oraz handlowych położone w atrakcyjnych lokalizacjach w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Poznań czy Gdańsk.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl