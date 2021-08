Alan Colquhoun dołączył do Velis Real Estate Tech

Alan Colquhoun, znany profesjonalista w branży nieruchomości, obejmujący przez 20 lat najwyższe stanowiska w DTZ i Cushman & Wakefield, dołączył do firmy Velis Real Estate Tech jako Advisor to the Management Board.

Velis Real Estate Tech dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania i utrzymania technicznego nieruchomości poprzez autorskie oprogramowanie Singu.

‍

Alan Colquhoun jest kwalifikowanym profesjonalistą MRICS, który ponad dwie dekady pełnił role na najwyższych stanowiskach w firmie doradczej DTZ (później Cushman & Wakefield) w Polsce, Czechach, Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie. Przed rozpoczęciem pracy w sektorze nieruchomości, Alan spędził 7 lat w Niemczech, gdzie kierował agencjami sprzedaży i usług zaopatrujących siły zbrojne USA.

‍

Alan rozpoczął swoją karierę w DTZ w Pradze w 1993 roku, obejmując dwa lata później stanowisko Dyrektora Agencji, a następnie Dyrektora Zarządzającego w 1996 roku. W 1999 roku przeniósł się do oddziału firmy w Polsce, a w 2006 roku objął kierownictwo na Europę Środkową. Poza udziałem w wielu dużych transakcjach leasingowych i inwestycyjnych, rozwinął działalność firmy poprzez wprowadzenie nowych linii biznesowych oraz zarządzał lokalnym przejęciem i integracją firmy Donaldson’s zajmującej się zarządzaniem centrami handlowymi i pośrednictwem w handlu detalicznym. W 2010 roku Alan został przeniesiony do Kanady, aby pełnić przez rok funkcję Dyrektora Generalnego w DTZ Barnicke Ltd, ponieważ działalność firmy wymagała stabilizacji i restrukturyzacji w następstwie globalnego kryzysu finansowego. Po pobycie w Wielkiej Brytanii od 2011 roku, wrócił do Polski, aby w 2013 roku objąć stanowisko Head of Central Europe. Po fuzji z DTZ w 2015 roku został Prezesem Cushman & Wakefield Poland. W ostatnim okresie prowadził w Wielkiej Brytanii własną działalność outsourcingową, która została sprzedana na początku 2020 roku.‍

- PropTech to przyszłość efektywnego i skutecznego zarządzania w obszarze Property i Asset Management: sektor ten rozwija się bardzo szybko, więc jest to wyjątkowo korzystny czas, aby zaangażować się w jego dalszy rozwój. Rynek nieruchomości komercyjnych stosunkowo wolno przyjmował rozwiązania IT i wszelkie ich możliwości, ale sytuacja zmienia się dynamicznie, zwłaszcza w następstwie pandemii. - mówi Alan Colquhoun, Advisor to the Management Board w Velis Real Estate Tech.