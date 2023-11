Aleksandra Karczewska awansowała na stanowisko Associate Director w Dziale Inwestycyjnym w Colliers.

W nowej roli będzie odpowiedzialna za kompleksowe prowadzenie transakcji.

Także za poszukiwanie nowych inwestorów zainteresowanych lokowaniem kapitału w Polsce.

Aleksandra Karczewska z Colliers związana jest od września 2019 roku. Do firmy dołączyła jako Senior Associate i w ciągu ostatnich lat brała udział w transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości komercyjnych oraz w złożonych projektach doradczych.

– Aleksandra od samego początku wyróżniała się entuzjazmem, profesjonalizmem i zaangażowaniem oraz z sukcesem uczestniczyła w kluczowych projektach naszych klientów. W ostatnich tygodniach odegrała wiodącą rolę m.in. w pozyskaniu kapitału do transakcji Nordkapp Business Park w Warszawie, w której reprezentowaliśmy sprzedającego. Oferta obejmowała nowoczesny budynek biurowy oraz trzy niezależne budynki magazynowe SBU. Z przyjemnością obserwuję rozwój biznesowy Aleksandry, którego zwieńczeniem jest zasłużony awans – mówi Piotr Mirowski, Senior Partner, Dział Doradztwa Inwestycyjnego w Colliers.

Ogromnie cieszę się na nowe wyzwania i możliwości, jakie wiążą się z nową rolą. Mam nadzieję, że moją wiedzą i doświadczeniem będę kontrybuować w dalszym rozwoju firmy oraz wspierać naszych kluczowych klientów w osiąganiu zakładanych celów – mówi Aleksandra Karczewska, Associate Director w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego w Colliers.

Aleksandra Karczewska posiada 10-letnie doświadczenie w doradztwie inwestycyjnym na rynku nieruchomości komercyjnych. Pracowała m.in. w Burlington Real Estate, BSC Real Estate Advisors, Sharman Church Chartered Surveyors oraz Pekao SA. Aleksandra w ostatnim czasie brała udział w procesach doradztwa dla Stena Real Estate, KGAL, Echo Investment, Cornerstone, Wood&Co czy M&A. Do jej dotychczasowych klientów należą także firmy, takie jak: Corum Asset Management, Catalyst Capital, Hudson Advisors, Union Investment, Europa Capital, Pacific Eagle, Librecht & Wood, Newbridge, LCP, Peakside Capital, PRIME Capital, St. Paul's Developments Polska, M7 i wielu innych.

Aleksandra jest magistrem nauk ścisłych w dziedzinie nieruchomości na University College of Estate Management in Reading w Wielkiej Brytanii. Uzyskała również dyplom z finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także ukończyła podyplomowe studia wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Jest również członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) oraz przedstawicielką ULI Poland Young Leaders Committee.

