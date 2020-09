Alicja Le Bozec nową Head of Investment w M4 Real Estate

Portfolio jej usług obejmuje obrót nieruchomościami, szczególnie w segmencie PRS (Private Rental Sector) i Alternative Assets oraz dla projektów mieszkaniowych typu premium.

- Decyzja o awansie to docenienie ciężkiej pracy, którą Alicja wykonała przez ostatnie 3 lata. Private Rental Sector i Alternative Assets to jeden ze strategicznych filarów działalności M4 Real Estate obok działalności w segmencie Industrial (wynajem nowoczesnych powierzchni magazynowych). Alicja cechuje się ogromną wiedzą i doświadczeniem w zarządzaniu inwestycjami, co z pewnością przyczyni się do dalszego, dynamicznego rozwoju tej gałęzi naszego biznesu. – powiedział Bartek Tulejko, Managing Partner w M4 Real Estate.

Alicja doświadczenie w branży nieruchomości zdobywała min. w Cushman & Wakefield i Orange Nieruchomości. Z M4 Real Estate związana jest od 2017 roku. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Mówi płynnie po angielsku i francusku.