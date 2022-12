Do Rady Nadzorczej IAI S.A. dołączył znany biznesman, manager, działacz gospodarczy - Andrzej Jacaszek.

IAI S.A. to spółka, która odpowiada za jedną z największych polskich platform sklepowych IdoSell.

Nowy członek Rady Nadzorczej IAI S.A. ma wzmocnić organizację swoim doświadczeniem.

Także wspierać ją w jeszcze dynamiczniejszym wzroście.

IAI S.A. jest liderem SaaS w oprogramowaniu e-commerce na polskim rynku. To firma z bardzo dużym potencjałem, dlatego też cieszę się, że będę mógł pracować z tak profesjonalnym zespołem. Organizacja ma szansę stać się czempionem – nie tylko na polskim, europejskim, ale być może światowym rynku rozwijając zakres innowacyjnych usług oraz jakość obsługi klienta. Usługi i produkty IAI pomagają przedsiębiorcom w realnym skalowaniu biznesu praktycznie we wszystkich branżach, które prowadzą sprzedaż e-commerce. Nasze produkty e-commerce chociażby IdoSell mają ogromny potencjał rozwojowy poprzez zastosowanie unikalnych na świecie rozwiązań – mówi Andrzej Jacaszek.

Andrzeja Jacaszka do Rady Nadzorczej IAI S.A. powołał fundusz MCI Capital. To właśnie w jego portfelu znajduje się spółka.

IAI S.A. to w tym momencie jedna z naszych największych inwestycji. Chcemy, żeby realny kierunek organizacji nadawali prawdziwi liderzy, a Andrzej Jacaszek należy do elity polskiego biznesu. Jesteśmy pewni, że jego dołączenie do Rady Nadzorczej IAI S.A. sprawi, że spółka będzie rozwijać się jeszcze prężniej – dodaje Filip Berkowski z MCI Capital.

Andrzej Jacaszek - Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes ICAN Institute. Współtwórca magazynów „Harvard Business Review Polska”, „MIT Sloan Management Review Polska" oraz „ICAN Management Review" – tytułów, które kształtują nowe pokolenia przywódców i kadry zarządzającej. W latach 2004-2005 pełnił funkcję Wiceministra Finansów RP w rządzie premiera Marka Belki. Od sierpnia 2005 roku jest wykładowcą i trenerem biznesu w ICAN Institute oraz współwłaścicielem Instytutu.

Od 1991 r. doświadczenie zdobywał pracując m.in. dla: Medicover Holding BV jako dyrektor Grupy ds. Sprzedaży i Marketingu, Norwich Union jako country manager of Life & Pension Operations Poland, Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Norwich Union SA jako prezes zarządu, TUiR Warta S.A. jako wiceprezes zarządu, Agros Holding S.A. jako dyrektor Grupy ds. Sprzedaży i Marketingu, pełnomocnik zarządu oraz dla B.P.S. Consultants Poland Sp. z o.o. jako prezes zarządu.

Specjalizuje się m.in. w formułowaniu i wdrażaniu wygrywających strategii konkurencyjnych, zarządzaniu sprzedażą konsultacyjną i strategiczną, strategiach wyboru i absorpcji technologii cyfrowych z korzyścią dla przedsiębiorstwa, a także we wdrażaniu modeli przywództwa sprawdzających się w dynamicznym i złożonym otoczeniu rynkowym.

Otrzymał tytuły: Doctor of Business Administration w Polskiej Akademii Nauk, Master of Business Administration w Carlson School of Management University of Minnesota oraz Magistra Inżyniera Nawigatora Morskiego w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.

