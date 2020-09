Andrzej Klesyk, Andrzej Rojek, Eyal Litwin i Piotr Zajączkowski w zespole Cornerstone Partners

- Jesteśmy w trakcie wdrażania nowych, zakrojonych na europejską skalę projektów – powiedział Przemysław Krych, założyciel Cornerstone Partners. – Dlatego kluczową sprawą było pozyskanie wybitnych specjalistów. Cieszę się, że tak znakomici eksperci zgodzili się do nas dołączyć.

Andrzej Klesyk to znany i szanowany menadżer – był najdłużej urzędującym prezesem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), największej firmy ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego największym sukcesem na tym stanowisku było zainicjowanie i przeprowadzenie oferty publicznej PZU, która jak to tej pory była największą emisją w Polsce. Zdolności menadżerskie Andrzeja były wysoko cenione już w chwili, kiedy przejmował stery PZU. Wcześniej zasłynął jako współtwórca Inteligo, najszybciej rozwijającego się banku internetowego w Polsce, który następnie został sprzedany PKO BP, największej grupie bankowej w kraju. Andrzej był także partnerem w firmie McKinsey oraz w The Boston Consulting Group.

Zainteresowania biznesowe Andrzeja to wspieranie przełomowych idei, opracowywanie nowych koncepcji biznesowych zwiększających wartość dla akcjonariuszy i inwestorów oraz realizacja kompleksowych projektów transformacyjnych. Jest absolwentem Havard Business School, gdzie uzyskał tytuł MBA. Obecnie zasiada w Europejskiej Radzie Doradczej tej szkoły.

W Cornerstone Partners Andrzej będzie kierował działaniami zwiększającymi wartość portfela firmy.

Andrzej Rojek wyemigrował z Polski w 1981 r. Po ukończeniu ekonomii na Uniwersytecie Columbia rozpoczął błyskotliwą karierę w sektorze finansowym. Pracował w Merrill Lynch i Bankers Trust, gdzie był partnerem odpowiedzialnym za globalny rynek instrumentów pochodnych. Następnie został jednym z założycieli Lydian Asset Management, funduszu hedgingowego z aktywami o wartości ponad trzech miliardów dolarów, specjalizującego się w instrumentach pochodnych oraz inwestycjach kredytowych. Andrzej zasiadał w kilku zarządach firm i organizacji typu non-profit, w tym fundacji, instytucji edukacyjnych i charytatywnych. Do komitetów wykonawczych i inwestycyjnych tych podmiotów wnosił wiedzę na temat rynków globalnych i zarządzania portfelem kapitałowym.

W 2012 r. zainicjował kampanię, której rezultatem było pośmiertne nagrodzenie Jana Karskiego Prezydenckim Medalem Wolności. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Jest także prywatnym inwestorem finansującym szereg przedsięwzięć, od firm zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych po winnice w Burgundii.

