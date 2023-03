Rada Nadzorcza spółki PHH Hotele, należącej do Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy, powierzyła funkcję prezesa zarządu Anecie Wodyk.

Aneta Wodyk ostatnio związana była z Polskim Holdingiem Nieruchomości.

Odpowiadała tam za projekty hotelowe.

Aneta Wodyk Jest absolwentką Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł Executive Master of Business Administration (MBA). Ukończyła studia na kierunku Turystyki i Rekreacji o specjalności Hotelarstwo i Gastronomia. Posiada 27 lat doświadczenia w branży hotelarskiej. Swoją przygodę w branży hotelarskiej zaczęła od pracy na stanowisku recepcjonistki, aż po kolejne awanse, które doprowadziły ją do stanowiska dyrektora hoteli.

Doświadczenie zawodowe zdobywała przy budowie i organizacji pierwszego w Polsce Centrum Konferencyjnego Falenty. Zaangażowana była także w projekty hotelowe niezależnych hoteli w Polsce m. in. Hotelu Król Kazimierz i Warsaw Plaza Hotel. W 2014 roku rozpoczęła generalny remont Centrum Konferencyjnego Falenty, przeprowadzając go także przez cały proces rebrandingu. Równolegle piastowała stanowisko dyrektora generalnego czterogwiazdkowego hotelu Warsaw Plaza Hotel. 0d 2015 do 2019 roku była członkiem Rady Nadzorczej w spółce CFI HOLDING S.A. posiadającej w swoim portfolio kilka hoteli w Polsce. Ostatnio, od kwietnia 2021 do marca 2023 r., związana z Polskim Holdingiem Nieruchomości S.A., gdzie odpowiadała za projekty hotelowe i nadzór operacyjny m. in. nad działalnością Regent Warsaw Hotel.

PHH Hotele to jedna ze spółek należących do Grupy PHH. Spółka posiada bogaty portfel 12 hoteli i obiektów zlokalizowanych w największych miastach Polski, takich jak Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław czy Szczecin. Obiekty należące do spółki poza pokojami noclegowymi oferują również usługi gastronomiczne oraz konferencyjne. Do spółki należą również zabytkowe hotele takie jak np. Hotel Royal w Krakowie.

