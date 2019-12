Anna Czajkowska dyrektorem sprzedaży i marketingu w Raffles Europejski Warsaw

Do zespołu Raffles Europejski Warsaw dołączyła Anna Czajkowska, obejmując stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu. Podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu Thomasowi Brugnatelli i odpowiada za sprzedaż, marketing, eventy oraz PR.

Anna Czajkowska wnosi ponad 16 lat doświadczenia w branży hotelowej. Karierę zawodową rozpoczęła w Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. a bezpośrednio przed dołączeniem do Raffles Europejski pracowała jako Director of Rooms Operations w Sheraton Grand Warsaw.