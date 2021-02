Anna Szelc na czele polskiego oddziału Invesco Real Estate

Nowa dyrektor stanie na czele polskiego oddziału firmy i będzie odpowiadać za zarządzanie aktywami o wartości ponad 1 miliarda euro i zwiększenie wartości portfela nieruchomości w Polsce, a tym samym maksymalizację zysków dla inwestorów Invesco.

Przed dołączeniem do zespołu Invesco Real Estate, Anna Szelc zarządzała oddziałem hiszpańskiego funduszu, gdzie odpowiadała m.in. za siedem projektów biurowych znajdujących się w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu oraz biurowiec w czeskiej Pradze. Anna Szelc z wykształcenia jest prawnikiem i posiada 17-letnie doświadczenie zawodowe w funduszach, kancelariach prawnych i firmach deweloperskich. W czasie swojej kariery odpowiadała głównie za wynajem powierzchni biurowych, transakcje inwestycyjne, zarządzanie aktywami oraz doradztwo inwestorom i firmom deweloperskim.

– Cieszę się, że z początkiem 2021 roku mogę dołączyć do zespołu Invesco Real Estate w naszym kraju, gdzie powierzono mi tak odpowiedzialne i strategiczne stanowisko dla rozwoju firmy w Polsce, którą to rolę będę pełnić pod egidą Anny Duchnowskiej, Head of Asset Management Europe. Obecna sytuacja pandemiczna stwarza nowe wyzwania dla wszystkich graczy na rynku nieruchomości, a zrównoważony rozwój budynków staje się jeszcze ważniejszy. Invesco Real Estate wiele lat przed Covid-19 zaczęło wdrażać zasady odpowiedzialnego inwestowania oraz ESG. Moim celem jest rozwój oraz kontynuacja tej strategii wraz z lokalnym i europejskim zespołem – mówi Anna Szelc.