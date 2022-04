Apsys ma nową dyrektor ds. inwestycji

Katarzyna Kopszak-Dziurnikowska to nowy członek zespołu Apsys.

Będzie odpowiadać za pozyskiwanie nowych gruntów pod inwestycje oraz wybór projektów przeznaczonych do działań rewitalizacyjnych.

- Dołączenie Katarzyny do naszego zespołu to kolejny krok realizowanych przez nas planów rozwojowych zakładających poszerzenie skali działalności na rynku. Z Katarzyną mieliśmy okazję współpracować podczas realizacji inwestycji w Warszawie i we Wrocławiu i już wtedy widoczny był pełen profesjonalizm jej działań. Jako Dyrektorka ds. Inwestycji Katarzyna będzie nie tylko odpowiadać za zwiększanie zasobów inwestycyjnych, ale także za procesy formalno-administracyjne związane z otrzymaniem decyzji budowlanych. Nieustannie poszukujemy lokalizacji miejskich, które dzięki zaangażowaniu, doświedczeniu i kompetencji Apsys Polska mogą zyskać niepowtarzalny charakter, nową jakość i służyć mieszkańcom. Wierzymy, że wiedza i umiejętności Katarzyny pozwolą nam jeszcze efektywniej wybierać lokalizacje dla naszych przyszłych projektów - mówi Maciej Wróblewski, wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju Apsys Polska.

Katarzyna Kopszak-Dziurnikowska posiada 20 letnie doświadczenie w branży nieruchomości, które zdobywała w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi zarówno w Polsce, jak i na rynkach europejskich: szwajcarskim, francuskim, niemieckim, portugalskim i rumuńskim. Od 2004 roku związana jest z funduszami inwestycyjnymi typu private equity, posiada również doświadczenie w przedsięwzięciach joint venture z dużymi funduszami instytucjonalnymi. Była odpowiedzialna za zarządzanie portfelem nieruchomości na rynku magazynowym, biurowym, retail, mieszkaniowym, a także obiektów o znaczeniu historycznym. Odpowiadała m.in. za współpracę z instytucjami finansującymi, najemcami oraz nadzorowała cały proces inwestycyjny - od zakupu do sprzedaży. Dodatkowo, posiada także duże doświadczenie w branży budowlanej i deweloperskiej.

Katarzyna jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Ukończyła także studia podyplomowe w SGH Warszawa/HEC de Paris, na kierunku Master in European Management.